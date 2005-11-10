Nations League, tutti gli "italiani" in campo: Ferguson autogol, Malen titolare ma non punge
Michele Pavese
Serata di risultati decisivi e qualche sorpresa in Nations League, con alcuni protagonisti della Serie A impegnati. Vediamo nello specifico chi è stato impiegato
Gli "italiani in campo"
Germania - Olanda
Malen (Roma), 72' in campo
Koopmeiners (Juventus), entrato al 77'
Lang (Napoli), in panchina
Grecia - Serbia
Koulierakis (Roma), 90' in campo
Douvikas (Como), 61' in campo
Mandas (Lazio), 90' in campo
Milinkovic-Savic (Napoli), in panchina
Samardzic (Atalanta) in panchina
Macedonia del Nord - Slovenia
Elmas (Atalanta), 90' in campo
Lovric (Udinese), 62' in campo
Begic (Sampdoria), in panchina
Obric (Atalanta), entrato all'86'
Svizzera - Scozia
Comert (Torino), 90' in campo
Jashari (Milan), 90' in campo
Britschgi (Parma), in panchina
Rodriguez (Torino), entrato al 72'
Sow (Genoa), entrato al 64'
Ferguson (Bologna), 85' in campo
Gilmour (Napoli), 58' in campo
McTominay (Napoli), 90' in campo
Bowie (Sassuolo), entrato al 58'
Adams (Torino), in panchina
Patterson (Torino), entrato al 37'
Faeroerne - Moldavia
Perciun (Ascoli), 90' in campo
Kazakistan - Slovacchia
Bobcek (Frosinone), in panchina
Estonia - Bulgaria
Anton (Monza), 90' in campo
Bozhinov (Pisa), 90' in campo
Islanda - Lussemburgo
Ellertsson (Genoa), 64' in campo e gol
Helgason (Venezia), in panchina
Lituania - Liechtenstein
Gineitis (Torino), 90' in campo
NATIONS LEAGUE, tutti i risultati
LEGA A
Germania - Olanda 5-0: 41' Scherhant, 60' e 71' Wirtz, 65' Schlotterbeck, 77' Gruda
Grecia - Serbia 1-0: 69' Masouras
LEGA B
Macedonia del Nord - Slovenia 0-1: 29' e 91' Sturm, 66' Zec
Svizzera - Scozia 4-0: 22' aut. Ferguson, 47' Boteli, 51' Sanches, 89' Amdouni
LEGA C
Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen
Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)
Estonia - Bulgaria 2-1: 8' Kristal (E), 45' +1 Kovachev (B) 60' Palumets (E)
Islanda - Lussemburgo 3-0: 25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertson
LEGA D
Lituania - Liechtenstein 2-1: 16' Jankauskas, 50' rig. Ruzgis, 60' Sele (LIE)
Gibilterra - Malta 1-1: 19' Shaw (M), 81' Richards (G)