Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del 'Premio Città di Tolentino': "Ho iniziato nel 1995 in Serie C con il Lecce. Da lì è stato un cammino divertente, esaltante. Al calcio mi lega una passione forte, da ragazzo. Sono stati anni molto belli, vissuti in tre realtà importanti. Ora sono al Bologna e ringrazio Tolentino per questo premio. Non c'è stato un weekend senza calcio e in alcune stagioni sia a Roma che a Bologna anche l'impegno infrasettimanale di coppa".

Qual è stata la cessione più sofferta dell'ultimo mercato tra Castro, Lucumì e Rowe?

"I giocatori che stanno da più tempo con te sono quelli con cui è più difficile lasciarti. Castro stava bene al Bologna, voleva bene al Bologna, poi è stato il primo a spingere per la cessione quand'è arrivata la Roma. Lucumì aveva chiesto la cessione già l'anno scorso, poi insieme avevamo deciso di andare avanti per un altro anno. La più imprevista è stata quella di Rowe, perché è arrivata all'ultimo, non era pianificata. Poi con alcuni ragionamenti abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo trovato Mbangula che quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo".

Galliani-Malagò, la posizione del Bologna è chiara.

"Sono due grandi protagonisti dello sport italiano. Adriano del calcio, da 40 anni. Spero che la competizione elettorale si mantenga su un livello molto alto, in linea con la storia di questi due personaggi. Noi dall'inizio abbiamo appoggiato Malagò, che pensiamo abbia l'esperienza, le caratteristiche e il profilo giusti per aiutare la Federazione in questo percorso. E ci sembra giusto confermare questa posizione dopo che un mese fa circa la Lega di fronte alla possibilità di commissariamento aveva ribadito all'unanimità il sostegno a Malagò. Non so cosa sia cambiato in questo periodo. Spero che la competizione elettorale sia sempre su toni leali e propositivi per il calcio italiano".