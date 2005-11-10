Atalanta, Sulemana e Raspadori tornano a lavorare in campo: il punto

L’Atalanta prosegue il lavoro a Zingonia e ritrova progressivamente uomini importanti in vista della ripresa del campionato. La notizia principale dell’allenamento odierno riguarda Giacomo Raspadori e Kamaldeen Sulemana: entrambi hanno svolto terapie e palestra, ma sono anche tornati a lavorare individualmente in campo. Un passo avanti nei rispettivi programmi di recupero, in attesa di capire quando potranno rientrare completamente in gruppo.

Restano invece alle prese con le terapie Odilon Kossounou e Thomas Pompei, mentre Isak Hien ha alternato terapie e lavoro in palestra.

Nel frattempo, a Zingonia si è progressivamente ricomposto il gruppo dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Sono infatti rientrati Charles De Ketelaere, Sead Kolasinac, Nikola Krstovic, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Nicola Zalewski, che tornano così a disposizione dello staff nerazzurro.