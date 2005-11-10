Italia-Francia 3-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (18’ st Doumbia), Tonali, Barella (45’+2' Ricci); Se.Esposito (17’ st Vergara), Pio Esposito (45’+2' Scamacca), Cambiaghi (17' st Dimarco). A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ghilardi, Fagioli, Palestra, Romano, Koleosho. All.: Roberto Mancini
Francia (4-3-3): Maignan; Malo Gusto (32’ st Kumbedi), Upamecano, Jacquet, Truffert (32’ st Diouf); Cherki (36’ st Camavinga), Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué (32’ st Mayulu), Barcola (32’ st Kroupi). A disposizione: Restes, Risser, Konaté, Yoro, Zaire-Emery, Pagis. All.: Zinedine Zidane
Arbitro: Kovacs (Rou)
Marcatori: 10’ Olise (F), 26’, 75’ rig. Pio Esposito (I), 63’ Frattesi
Ammoniti: Jacquet (F), Pio Esposito (I), Bastoni (I), Kroupi (F)