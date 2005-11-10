Inter, infortunio per Calhanoglu: problema muscolare con l'Atalanta. Entra Sucic
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 21:20Serie A
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L'Inter è avanti contro l'Atalanta, ma perde Hakan Calhanoglu a dodici minuti dalla fine del primo tempo. Il centrocampista turco è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare al flessore. Al suo posto dentro Sucic.
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