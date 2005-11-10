Segna sempre Esposito: assist di Dimarco su angolo, incornata vincente di Pio
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 21:18Serie A
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Altro giro, altro gol di Pio Esposito. L'Inter trova il raddoppio sul campo dell'Atalanta e lo fa con la doppietta del centravanti classe 2005, direttamente su calcio d'angolo battuto da Dimarco: lasciato solo da Scalvini e Kolasinac, Esposito è autore dell'incornata vincente del 2-0.
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