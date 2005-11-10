Milan, Amorim vuole rinforzare la difesa: subito assalto a Inacio, a giugno idea Van Dijk a zero
Andrea Piras
Il Milan e Ruben Amorim attendono rinforzi. Il mese di gennaio sarà un periodo molto intenso per il club di via Aldo Rossi, intenzionato ad inserire gli elementi giusti per inalzare il livello di qualità. Sono diversi i nomi che circolano specialmente per il reparto offensivo. Si parla molto di Tresoldi così come di Endrick ma è la retroguardia il pacchetto che potrebbe vedere il primo acquisto della sessione invernale di trasferimenti. Chi potrebbe arrivare infatti potrebbe essere proprio un difensore centrale per formare la cerniera con Pavlovic e passare così alla difesa a quattro.
A gennaio si punta subito Gonçalo Inacio
Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza vorrebbe alzare subito il pressing su Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Dovrebbe essere lui infatti il primo della lista dei giocatori da affidare ad Amorim per affrontare la seconda parte di stagione.
In estate Van Dijk a parametro zero
Il rinforzo della retroguardia non dovrebbe fermarsi qui. E soprattutto non a gennaio. In estate infatti l’obiettivo resta Virgil Van Dijk. L’olandese, 35 anni, andrà in scadenza di contratto con il Liverpool il prossimo 30 giugno e potrebbe rappresentare infatti un grande colpo di mercato a parametro zero per la prossima stagione.