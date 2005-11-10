Il Bologna pensa a Lucca in prestito: Palladino può rilanciare l'attaccante del Napoli

Lorenzo Lucca sta avendo un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative a Napoli, ma le sue qualità non sono in discussione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bologna di Raffaele Palladino starebbe pensando a lui per gennaio: acquistarlo in prestito è l'unica opzione percorribile, con il diritto di riscatto che verrebbe eventualmente stabilito solo in seguito.

Il tecnico vota per lui

L'allenatore di Mugnano è noto per riuscire sempre a esaltare i centravanti, ma recentemente non ha esitato a chiedere di più a Piccoli e Dovbyk, due che erano stati presi in estate per garantire gol e invece stanno per motivi diversi avendo grosse difficoltà. Enem è ancora inesperto e Lucca darebbe l'opportunità al Bologna di avere un attaccante pronto da subito e voglioso di riscatto in rosa. L'opzione è possibile.