Top e flop dei ragazzi lanciati da Mancini: Kayode è pronto, Koleosho no

Sei partite, tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. La Nations League dell'Italia si chiude con un terzo posto e tanti giovani lanciati da Roberto Mancini. Non tutti, però, sono allo stesso punto nel loro processo di crescita. Il commissario tecnico ha avuto il merito di cercare giocatori nuovi e di concedere loro opportunità importanti, senza aspettare che diventassero titolari inamovibili nei rispettivi club. I risultati sono stati diversi e la batosta di Bruxelles ha evidenziato anche i limiti di alcune scelte. Perché un conto è dare fiducia ai ragazzi, un altro è affidarsi agli esperimenti nella partita decisiva per la qualificazione ai quarti di finale.

Kayode promosso, Vergara e Doumbia convincono. Cisse vuole spazio

Il migliore tra le nuove facce è Michael Kayode. In realtà, l'unica sorpresa è che abbia dovuto aspettare il ritorno di Mancini per esordire: gioca titolare in Premier League, ha segnato alla Turchia nella sua prima presenza azzurra e servito a Pio Esposito il pallone del vantaggio in Belgio. A Bruxelles ha sofferto tremendamente Doku, ma sarebbe ingiusto cancellare quanto fatto nelle precedenti partite. Il posto da titolare a destra, oggi, è suo. Antonio Vergara ha dimostrato di avere qualcosa di diverso: personalità, capacità di saltare l'uomo, nessuna paura di rischiare la giocata. Bene con la Francia, quando ha conquistato il rigore del 3-1. Issa Doumbia ha qualità fisiche importanti e qualche limite nella gestione delle situazioni, ma il bilancio resta positivo. Da rivedere Alessandro Romano, che ha fatto bene in regia con la Turchia: suo l'assist per il 3-1. Quanto ad Alphadjo Cisse, è una delle principali colpe di Mancini: i minuti di Bruxelles sono stati pochi ma sufficienti per lasciare intravedere qualcosa. Decisamente troppo pochi rispetto a quello che questo ragazzo ha fatto vedere con il Milan.

Koleosho non è pronto. E Mancini ha sbagliato con Pisilli

Tra i bocciati, almeno per il momento, c'è Luca Koleosho. A Bruxelles, il Mancio gli ha affidato una maglia da titolare e la risposta è stata insufficiente: qualche accelerazione, poca concretezza, nessuna giocata davvero pericolosa. Forse va riconsiderato il suo posto nelle gerarchie di Mancini, in favore proprio per Cisse. Discorso diverso per Niccolò Pisilli: schierarlo da esterno destro in una partita del genere è stato soprattutto un errore dell'allenatore. Il romanista non ha convinto, ma chiedergli di interpretare un ruolo che non è il suo, in una serata così complicata, non era il modo migliore per valutarlo. Più articolato il giudizio su Sebastiano Esposito: molto bene a Bursa, decisamente meno con la Francia, anche al netto del rigore fallito. Ha qualità, deve trovare continuità. Il punto, alla fine, è proprio questo: Mancini ha fatto bene ad allargare il gruppo e a investire sui giovani. Il problema è capire chi possa già giocare certe partite e chi abbia ancora bisogno di crescere. Sei gare sono poche per dare sentenze definitive, ma abbastanza per evitare di considerare tutti allo stesso livello. E Bruxelles ha dimostrato che il coraggio, da solo, non basta.