Ausilio torna a parlare: “Ho lasciato l'Inter più forte degli ultimi anni. Marotta? Non ci siamo più sentiti"

Piero Ausilio rompe il silenzio. L’ormai ex direttore sportivo dell’Inter, dal palco del Social Football Summit in corso di svolgimento a Torino, commenta così: “Sto benissimo, è una parte della vita professionale. È stata una parte importante, lunga, particolare, unica. Però, come tutte le belle storie, arriva un momento in cui possono finire. L’importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento siano state gestite nel modo più normale possibile. Era arrivato il momento, penso sia stato anche quello giusto: per me contava arrivarci dopo una grande vittoria, e così è stato. Andare via dopo uno scudetto e una Coppa Italia, oltre ai risultati economici di questi anni, l’ho sempre immaginato così”.

Cosa si porta dietro?

“Mi porto dentro tutto. Sono state emozioni bellissime, compresi i momenti di difficoltà. Io penso che l’Inter vincente di oggi sia passata anche da quei momenti, me li porto dentro tutti. Ho avuto la fortuna di lavorare con la famiglia Moratti e con proprietà straniere: tutti mi hanno dato qualcosa, e più di tutto mi porto dietro i rapporti costruiti negli anni, con allenatori, giocatori e professionisti conosciuti”.

Come è nata la rottura del rapporto?

“Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni. L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto: non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto: prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato: ci saranno altre possibilità”.

Ha risentito il presidente Marotta?

“Con Marotta non ho più avuto occasione di parlare, però probabilmente è molto impegnato. Vedo regolarmente Dario Baccin, ha lavorato con me per 10 anni: i rapporti non spariscono di colpo. Sento e vedo Chivu, come tanti ragazzi: sono stato lì tanti anni, non si dimentica di colpo un periodo lunghissimo della propria vita. I rapporti ci sono, li sto mantenendo e, dal mio punto di vista, non può cambiare. Soprattutto con Dario ci vediamo e ci sentiamo: il fatto stesso che l’Inter abbia dato continuità a un progetto, mentre sento parlare di innovazione, affidandosi a chi è stato il mio vice per 10 anni, e che anche di recente abbia preso una persona (Simone Lo Schiavo, ndr) che stavo valutando di inserire, rappresenta un riconoscimento al mio lavoro. Sono andati nel segno della continuità”.

Guarda le partite dell’Inter?

“Io dico una cosa: da dicembre 2009, trasferta in Champions League, non ho mai saltato una partita dell’Inter. Il 99,9% dal vivo, qualcuna in video per qualche febbre o situazioni simili. L’unica che non ho visto in diretta è stato il derby della settimana scorsa: ero all’estero a seguire un’altra partita. Sarei bugiardo se dicessi che non c’è emotività e trasporto, non posso dimenticare una squadra che è la mia: io ho chiuso il 1° settembre, l’ultima operazione è stata Spence. Questi ragazzi li sento ancora miei e tifo perché vincano: la vittoria sarebbe anche mia”.

In platea ci sono Carnevali e Cherubini. I rapporti?

“Con Giovanni i rapporti sono sempre ottimi, ho preso diversi giocatori del Sassuolo, uno ha provato anche lui, ma non lo dico… Con Federico il primo acquisto è stato un certo Giacomelli dal Foligno: non un’operazione memorabile, ma ho un buon ricordo”.

Il suo primo colpo?

“Ero ancora al settore giovanile, ma cito sempre Balotelli: è la mia prima vera operazione di un certo rilievo. Da ds di prima squadra, andando a memoria, sicuramente Brozovic”.

Con quel blitz a Zagabria…

“Blitz… Sono viaggi. È stata una bell’operazione: rispetto ai numeri che girano oggi, è stata molto vantaggiosa per l’Inter”.

Il suo lavoro è cambiato con le diverse proprietà?

“Non più di tanto, è normale che quando parli con Moratti lui conosca tutti i calciatori. Oggi hai una struttura che ha un principio di responsabilità: le scelte, dal punto di vista tecnico, le nuove proprietà te le affidano completamente”.

È sempre stato il filo comune di tutte le proprietà?

“Fino a settembre… Non c’è un segreto in particolare, ho sempre cercato di lavorare con trasparenza. Forse è unico, ma è anche unico andare via dopo uno scudetto e una Coppa Italia vinti”.

Avrebbe voluto conoscere prima il suo futuro?

"Non parlerei di rimpianto, qualche opportunità c'è sempre stata e non è mancata nemmeno quest'anno. Io però ho sempre dato la priorità all'Inter: quando mi avvicinavo alla scadenza del contratto, a un anno dalla scadenza, e quando ho capito che non c'era la possibilità di pianificare, ho pensato solo a fare una squadra forte, la più forte degli ultimi anni. È la più completa: non vuol dire che avrà la certezza di vincere".

Più soddisfatto delle grandi cessioni come Lukaku e Onana o delle operazioni a basso costo di cui è stato specialista, come Thuram o Calhanoglu?

“Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, ci siamo un po’ adattati alle situazioni. I miei primi due anni sono stati molto complicati, eravamo in pieno Fair Play Finanziario. Ci voleva un po’ di fantasia per riuscire a muoversi: il primo prestito con obbligo di riscatto, peraltro doppio, è stato mio, Dodò. Abbiamo poi avuto più possibilità, soprattutto nel primo anno di Conte: ricordo che vennero acquistati Lukaku, Barella e via dicendo. Poi abbiamo cercato di mantenere una linea di sostenibilità: ogni tanto serviva qualcosa in più”.

E magari saltava fuori un colpo come Lautaro Martinez…

“Beh, ne ha citato uno, ma in 25 anni posso dire che ogni colpo ha un suo peso”.

Come si sceglie l’allenatore, invece?

“Io penso che l’allenatore giusto sia quello di cui hai bisogno in un certo momento. Se facciamo l’ordine degli ultimi allenatori, penso a Spalletti, Conte, Inzaghi e Chivu. Tutti grandissimi allenatori. Spalletti è stato fondamentale per la ricostruzione dell’Inter: Mancini aveva iniziato un percorso, ma poi si era dimesso in piena estate, non trovandosi con la nuova proprietà. Dopo un anno di difficoltà e transizione, alla fine ci siamo affidati a Spalletti e secondo me è stata la prima pietra miliare di questa Inter. Con lui abbiamo ricostruito, abbiamo cominciato a portare giocatori di valore e a impostare un lavoro che doveva durare nel tempo. Siamo tornati in Champions League, poi volevamo fare un salto in avanti e abbiamo pensato che Conte fosse la persona più adatta per tornare a vincere. Primo anno secondi, poi subito vittoria. Lì nasce l’idea di dare continuità al lavoro: salutando Conte si poteva pensare di cambiare tutto, invece volevamo portare avanti la continuità e sul mercato c’era Inzaghi, che rappresentava questo. Un allenatore giovane, che aveva fatto bene con il 3-5-2 e portava un modo di lavorare diverso: ci sembrava la strada giusta. La scelta di Chivu ha seguito la stessa filosofia: non avrebbe stravolto una squadra reduce da una finale, con il vantaggio di conoscerlo bene. Fortunatamente Cherubini si era un po’ addormentato, non facendogli firmare il rinnovo, e abbiamo approfittato anche della sua amicizia”.

Se Fabregas avesse detto sì?

“Guardate: Chivu sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro. È poco mediatico, ma io ero a Londra per un altro motivo, per un giocatore. Fabregas, quando inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter. Da lì è nato un rapporto, che poi anche negli anni di Inzaghi è continuato con pranzi o caffè. L’ho sempre trovato una persona molto curiosa, a Londra non è successo niente di diverso: Chivu sapeva di essere stato scelto come allenatore”.

Futuro al Tottenham, in Premier League? E se dovesse arrivare una chiamata del Milan?

“Io in questo momento non ho parlato con nessuno, poi ci sono le voci. Il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso, nuovo, e la Premier League è un progetto affascinante. Non vuol dire che ci andrò domani, ma mi interessa e sarei intenzionato a prenderla seriamente in considerazione se arrivasse l’opportunità”.

In questi giorni cosa fa Ausilio?

“Niente… La verità è che prima, con la scusa di avere impegni quotidiani, mi arrivavano diverse richieste di interventi e di partecipazione a convegni: me la cavavo dicendo che ero impegnato. Adesso praticamente dovrei girare l’Europa, sicuramente ho tante cose da fare e da riscoprire”.

Qualcosa che voleva dire e non ha detto?

“Una cosa bella è essere riuscito con orgoglio a portare avanti questi anni con rispetto dei tifosi dell’Inter, senza mai aver percepito astio da parte degli altri. Secondo me, a prescindere dal posto di lavoro, devi fare il meglio per il tuo club: l’ho sempre fatto al 110%, ma non deve mai mancare il rispetto verso gli altri”.