Assemblea Lega B al Social Football Summit: approvato il budget 26/27. Vigorito vice di B4People

Assemblea di Lega Serie B all’interno del Social Football Summit presso lo Juventus stadium di Torino. ‘Abbiamo deciso di essere protagonisti in questo evento che rappresenta il principale appuntamento della Assemblea di Lega Serie B all’interno del Social Football Summit presso lo Juventus stadium di Torino. ‘Abbiamo deciso di essere protagonisti in questo evento che rappresenta il principale appuntamento della Football Industry in Italia con l’organizzazione di un Assemblea di Lega e di ben quattro panel’ ha detto il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

In merito al tema elettivo federale, il Presidente Bedin ha illustrato le risultanze dei due Consigli direttivi programmati negli scorsi giorni, all’interno dei quali si è deciso di proporre all’Assemblea il medesimo metodo utilizzato per le scorse elezioni federali di giugno: definizione di un documento unitario che includa le principali tematiche ritenute strategiche dalla categoria, da sottoporre ai candidati, e l’organizzazione di un successivo incontro in sede assembleare nell’avvicinarsi del scadenza elettorale. La proposta è stata accolta all’unanimità dai club.

Ospite dell’Assemblea Alberto Colombo, segretario generale delle European Leagues, che ha illustrato, come già fatto precedentemente in Serie A, il rapporto tra competizioni internazionali e campionati domestici, evidenziando criticità legate a calendario, ricavi e competitività, e sottolineando la necessità di rafforzare le quote di solidarietà a sostegno dei club più piccoli.

Il Consigliere indipendente di Lega B e Ceo e fondatore di Football Benchmark Andrea Sartori ha presentato all’Assemblea un’analisi diagnostica e socio-economica del campionato di B che sarà oggetto domani di un panel del Social Football Summit.

Approvato il budget 2026/27 e ridefinite le sei Commissioni di lavoro interne per effetto del meccanismo di promozioni e retrocessioni che ha interessato il campionato.

Approvate inoltre le Linee Guida dei diritti audiovisivi 2029-2034 che verranno ora portate all’attenzione delle Autorità Garanti. L’obiettivo dei documenti presentati ai club è mantenere la massima flessibilità, valorizzare i ricavi, favorire la concorrenza e la più ampia fruizione degli eventi garantendo qualità e uniformità del prodotto.

Ricostituiti gli organi di B4People Impresa Sociale, Ente del Terzo Settore e piattaforma per la responsabilità sociale e ambientale della Lega Serie B, che oltre al Presidente Paolo Bedin e al Consigliere delegato Gianluigi Pocchi, vede entrare nel CdA il Presidente del Benevento Oreste Vigorito, che assume il ruolo di Vicepresidente.