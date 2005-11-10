Donadoni: "Il campionato è bello e si segna tanto. La Nazionale ha bisogno del supporto di tutti"

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e CT della Nazionale azzurra dal 2006 al 2008, è intervenuto durante il Social Football Summit, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino:

"Il nostro campionato è bello e in questa stagione si sta segnando tanto. Qualche allenatore non sarà contento, ma lo spettacolo è divertente. Dopo la sosta le cose potrebbero cambiare, perché si entrerà nel vivo. Poi sarà interessante vedere il mercato.

È bello vedere realtà come il Frosinone, che sta proponendo un calcio divertente e mettendo in mostra calciatori che non erano conosciuti. Questo potrà aiutare la Nazionale. Quando ero CT io, non era ben visto chiamare i ragazzi giovani ed è importante dare loro esperienza per farli migliorare. Mi auguro che le critiche non siano feroci, perché abbiamo bisogno del supporto di tutti".