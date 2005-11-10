Como, Liberali esalta Fabregas: "Mi ha dato fiducia fin dal primo momento"

Mattia Liberali, centrocampista offensivo del Como alla prima chiamata in nazionale maggiore, è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Coverciano. Tanti i temi affrontati, con il classe 2007 che si è più volte soffermato sulla stagione al Como e sull'impatto che ha avuto Cesc Fabregas nella sua crescita:

Che ruolo ha per te Fabregas?

"Sta dimostrando il suo valore anche da allenatore, è un grande tecnico e ha portato il Como a lottare in Champions e in campionato. Personalmente mi sta aiutando tanto, mi ha dato molta fiducia fin dal primo momento. Per adesso sta andando molto bene e poi mi sto trovando molto bene anche col gruppo. Anche qui in Nazionale c'è un bel gruppo".

Che impatto c'è stato col Como?

"Non è facile passare dalla Serie B all'intensità della Serie A e della Champions League.

Ti aspettavi un Como così in Champions?

"Non mi aspettavo questa unione così forte del gruppo e il gruppo fa tanto. Sicuramente questo all'interno del calcio internazionale fa tanto: è vero che ci sono fenomeni ovunque, ma l'unione e la qualità fanno la differenza".

Qual è la prima cosa che ti ha detto Fabregas?

"Farmi i complimenti per questi ultimi due anni, per come sono rimasto sul pezzo anche quando non giocavo tanto. Per le scelte fatte".

Il Como può essere un punto di riferimento anche per i giovani italiani?

"Como è una piazza eccellente, importante. Ovvio non è facile, il livello della squadra è alto e bisogna sapersi giocare le proprie carte e farsi trovare pronto quando il mister ti dà l'occasione. E' un ambiente molto ambizioso e giovane".