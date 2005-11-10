Serie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Belotti non segna ma resta in testa

L'undicesima giornata di Serie B conferma il Palermo in vetta: i rosanero pareggiano 1-1 ad Ascoli e salgono a 27 punti. Il Modena supera 2-0 la Virtus Entella con la doppietta di Montevago e resta secondo a quota 23. La Cremonese travolge 4-1 il Vicenza, centrando la terza vittoria consecutiva. Successi di misura per Sampdoria, Cesena e Juve Stabia. Spettacolo nei pareggi tra Padova ed Empoli (2-2) e Pisa e Südtirol (2-2). Finiscono in parità anche Benevento-Avellino (1-1) e Mantova-Hellas Verona (0-0).

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Belotti (Modena) 7.06 (8)

2. Caso (Modena) 6.81 (8)

3. Mosquera (Hellas Verona) 6.71 (7)

4. Johnsen (Palermo) 6.70 (10)

5. Tramoni (Pisa) 6.69 (8)

6. Shpendi (Cesena) 6.65 (10)

7. Maistro (Juve Stabia) 6.57 (7)

8. Ambrosino (Modena) 6.55 (11)

9. Silipo (Ascoli) 6.50 (10)

10. Perin (Palermo) 6.50 (7)

11. Sorrentino (Padova) 6.45 (11)

12. Di Nardo (Juve Stabia) 6.45 (10)

13. Bonazzoli (Cremonese) 6.44 (8)

14. Vavassori (Palermo) 6.40 (10)

15. Sibilli (Juve Stabia) 6.39 (9)

16. Missori (Avellino) 6.38 (8)

17. Guiebre (Ascoli) 6.36 (11)

18. Rouhi (Carrarese) 6.36 (11)

19. Saporiti (Empoli) 6.36 (11)

20. Marras (Pisa) 6.36 (7)