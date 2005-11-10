Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: Pisilli e Koleosho nel tridente! C'è Fagioli dal 1'
Raimondo De Magistris
Di seguito le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026/27. Agli azzurri basta un pareggio per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale, un successo invece garantirebbe all'Italia il primo posto nel gruppo A1. In caso di sconfitta, invece, la squadra di Mancini passerebbe il turno solo in caso di sconfitta della Francia contro la Turchia fanalino di coda del raggruppamento.
Mancini lancia Pisilli e Koleosho nel tridente azzurro insieme a Pio Esposito. A centrocampo Fagioli preferito a Doumbia, confermato il blocco difensivo che giovedì sera s'è ben comportato a San Siro nella sfida vinta 3-1 contro la Francia.
Belgio-Italia, le formazioni ufficiali
Belgio (4-3-3) - Lammens; Castagne, Ngoy, Machele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. A disposizione: Vandevoort, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukebakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin. Commissario tecnico: Mark van Bommel.
Italia (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, P.Esposito, Koleosho. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.