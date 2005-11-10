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Serie C, 14ª giornata: i risultati dei match delle 17:30. Il derby romagnolo è del Ravenna

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 19:34Serie C
15.11.2026 19:34Serie C
Fonti preferite
Solo un pareggio per il Cittadella capolista del Girone A. Nel Girone C vittoria a sorpresa del Cosenza sulla Casertana
FotoTUTTOmercatoWEB

Si chiude la domenica di Serie C con i risultati finali delle gare delle 17:30 valide per la 14ª giornata di campionato.

Nel Girone A il Cittadella capoclassifica viene fermato fra le mura amiche dalla Folgore Caratese sul 2-2, mentre la Juventus Next Gen strapazza 3-0 il Treviso. Finisce 0-0 Pergolettese-Pro Vercelli.
Nel Girone B, invece, il Ravenna fa suo il derby contro il Forlì con il risultato di 2-0 nel giorno del ritorno in campo in una gara ufficiale di Ronaldinho ad undici anni dall'ultimo match disputato dal brasiliano.
Infine il Girone C dove il Cosenza batte a sorpresa la Casertana per 2-1, mentre il Barletta si è imposto 2-0 sull'Altamura.

Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi
Albinoleffe-Union Brescia 1-2
39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)
Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2
17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)
Renate-Desenzano 3-3
17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)
Carpi-Giana Erminio 1-1
50' Sall (C), 54' Ballabio (G)
Lumezzane-Trento 1-2
45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)
Novara-Lecco 1-1
6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)
Cittadella-Folgore Caratese 2-2
45+5' rig. Vacca (FC), 68' Ignatov (C), 86' Mezsargs (FC), 88' Ekuban (C)
Juventus Next Gen-Treviso 3-0
15' Konate, 55' Montero, 76' Merola
Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

Classifica: Cittadella 32, Union Brescia 31, Trento 30, Ospitaletto 25, Arzignano Valchiampo 24, Treviso 22, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Lumezzane 16, Desenzano 14, Novara 14, Juventus Next Gen 14, Carpi 14, Giana Erminio 12, Renate 12, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 9

GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro
Reggiana-Livorno 0-0
Vis Pesaro-Pianese 4-2
19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)
Gubbio-Grosseto 3-2
12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)
Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2
66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)
Pescara-Sambenedettese 3-1
7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)
Spezia-Vado 3-0
40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito
Ravenna-Forlì 2-0
36' Donati, 58' Rabbi

Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Grosseto 23, Torres 22*, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18*, Pineto 17*, Perugia 17*, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro 8*

* una partita in meno

GIRONE C
Casarano-Picerno 3-1
24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),
Bari-Foggia 3-2
4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)
Giugliano-Savoia 2-3
6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)
Cavese-Crotone 1-0
49' Fusco
Potenza-Scafatese 4-0
1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro
Salernitana-Catania 1-0
57' Achik
Barletta-Altamura 2-0
71' e 75' Matheus da Silva
Cosenza-Casertana 2-1
7' Energe (Co), 28' Cimino (Co), 77' Manconi (Ca)

Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 35, Bari 26, Catania 22, Scafatese 21, Audace Cerignola 20*, Monopoli 20*, Inter U23 20*, Casertana 20, Sorrento 20*, Cavese 19, Picerno 19, Barletta 18, Salernitana 18, Casarano 18, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1*°

* una partita in meno
° penalizzato di 6 punti

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