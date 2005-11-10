Il ragazzo del Connecticut e quello di Roma: Mancini rifà l'attacco con Koleosho e Pisilli

Otto giorni e quasi settemila chilometri di distanza. Il 15 settembre 2004, a Norwalk, nel Connecticut, nasceva Luca Koleosho. Il 23 settembre dello stesso anno, a Roma, veniva al mondo Niccolò Pisilli. Ventidue anni dopo, si ritrovano a Bruxelles, con la stessa maglia e lo stesso obiettivo. L'Italia è finalmente un melting pot, anche calcistico: storie, provenienze e percorsi completamente diversi che si incontrano in Nazionale. E Roberto Mancini, per la sfida di Nations League con il Belgio, sceglie proprio loro due per completare il tridente offensivo, ai lati di Pio Esposito. Una scelta che racconta anche quanto sia cambiata la Nazionale, sempre più aperta a talenti cresciuti lontano dalla Serie A e a calciatori capaci di interpretare ruoli diversi da quelli abituali.

Koleosho, dal Connecticut a Parigi passando per Spagna e Inghilterra

Quello di Luca Koleosho è un percorso internazionale fin dall'inizio. Nato negli Stati Uniti da padre nigeriano e madre canadese di origini italiane, è cresciuto calcisticamente tra America e Spagna, dove si è trasferito giovanissimo. Dopo l'esperienza all'Espanyol, il passaggio al Burnley e un successivo ritorno in Spagna, nel gennaio scorso ha trovato una nuova dimensione al Paris FC, che in estate lo ha acquistato a titolo definitivo. In questa prima parte di stagione in Ligue 1 ha raccolto otto presenze, sette delle quali da titolare, segnando un gol e fornendo un assist. La rete è arrivata nella sconfitta con il Lens del 24 ottobre, mentre l'assist risale alla vittoria sul Marsiglia di settembre. Non saranno numeri travolgenti, ma quelli di un esterno che sta trovando continuità dopo stagioni caratterizzate da diversi cambi di squadra.

Pisilli, quattro gol con la Roma e un ruolo diverso in Nazionale

Niccolò Pisilli, invece, è romano e romanista. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, è rimasto nella squadra della sua città e sta vivendo una stagione interessante anche dal punto di vista realizzativo. Con Gian Piero Gasperini ha trovato spazio soprattutto attraverso le rotazioni, ma sta incidendo: tre gol in dieci presenze di Serie A, con quattro partite disputate dal primo minuto, ai quali si aggiunge una rete in quattro apparizioni di Champions League, segnata allo Slovan Bratislava. Quattro centri complessivi, pur senza essere un titolare fisso. Il suo punto di forza resta l'inserimento, la capacità di leggere gli spazi e arrivare in area con i tempi giusti. Mancini lo porta ancora più avanti, affidandogli un ruolo offensivo accanto a Esposito. Una soluzione diversa rispetto all'impiego abituale nella Roma: la porta, comunque, la sa trovare.