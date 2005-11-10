Roma, il Paris Saint-Germain è un'occasione. Gasp: "Sono i più forti"
Marco Campanella
“Sarà un'occasione per noi”: Gian Piero Gasperini ha presentato così la sfida di questa sera contro il Paris Saint-Germain, al Parco dei Principi. Di fronte ci saranno i bicampioni d'Europa in carica, una delle squadre più forti al mondo e un test importante per capire a che punto è arrivata la Roma nel suo percorso di crescita in Champions League.
Roma, senti Gasp: “Il PSG è un’occasione per noi”
Roma, Dybala tra la sfida al PSG e il sogno di chiudere la carriera in giallorosso
In conferenza stampa è intervenuto anche Paulo Dybala, che ha riconosciuto il valore di Vitinha e l'importanza del suo ruolo nel gioco del PSG. L'argentino ha parlato anche delle ambizioni della sua Roma, sottolineando come sia ancora presto per capire fin dove possa arrivare questa squadra, ma ribadendo la fiducia in un gruppo “molto sano e molto bello”. Poi, uno sguardo al futuro e alla possibilità di chiudere la carriera in giallorosso: “Spero di sì, per me sarebbe molto bello. Sono arrivato in Italia a 18 anni e non mi vedo da altre parti”.