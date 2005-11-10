“Sarà un'occasione per noi”: Gian Piero Gasperini ha presentato così la sfida di questa sera contro il Paris Saint-Germain, al Parco dei Principi. Di fronte ci saranno i bicampioni d'Europa in carica, una delle squadre più forti al mondo e un test importante per capire a che punto è arrivata la Roma nel suo percorso di crescita in Champions League.

Roma, senti Gasp: “Il PSG è un’occasione per noi” “È sicuramente un momento molto bello poter giocare questa gara contro i più forti”, ha detto il tecnico di Grugliasco in conferenza stampa. Gasp sa bene che servirà una partita di alto livello per tenere testa ai francesi: “Dovremo capire subito sul campo qual è il loro valore, che sicuramente è molto alto, e quanto possiamo contrastare la loro tecnica e la loro velocità”. La Roma dovrà provare a limitarne il gioco per quanto possibile, per poi riuscire a imporre il proprio. Nessuna paura, dunque, nemmeno dopo le clamorose sconfitte contro Real Madrid e Manchester United: “Dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazioni, perché ti danno sicurezza e ti fanno crescere”. Il PSG, ha concluso il mister, è una squadra diversa rispetto agli anni scorsi, con Luis Enrique capace di mettere le individualità al servizio del gruppo.