L'infortunio di Lorenzo Colombo ha certamente catalizzato l'attenzione in casa Genoa in questo momento. L'attaccante rossoblù si è infatti infortunato al ginocchio e verrà operato iniziando poi un percorso di riabilitazione che durerà probabilmente fino alla prossima primavera. La palla adesso passerà alla società che deciderà se intervenire sul mercato di gennaio oppure proseguire con questo organico attingendo quindi agli elementi che sono già a disposizione di mister Daniele De Rossi.

Vitinha ipotesi centravanti?

Qualora si decidesse a dare fiducia alla squadra, ritenuta comunque competitiva, una delle possibilità potrebbe essere quella di schierare, oltre al titolare Osmajic, come centravanti Vitinha. L'attaccante portoghese, impiegato come esterno da De Rossi in questo momento, è un giocatore molto duttile e nel finale della stagione 2024-2025 a Bologna, un gol nel successo per 3-1, è stato impiegato da numero 9 così come in gran parte del precampionato con Vieira.

Le sue parole nel 2025

E proprio da Moena, nel corso del ritiro estivo 2025, il portoghese aveva così parlato: "Come ho detto a Bologna, io sono un centravanti. Ho sempre giocato da 9, l'anno scorso mi hanno chiesto di giocare in un'altra posizione e a me va bene. La mia posizione è attaccante centrale ma se devo aiutare la squadra gioco un po' più indietro. Sono qua per aiutare la squadra".