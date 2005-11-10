Oggi, per la Juventus sarà vigilia della gara contro l’Omonia Nicosia. I bianconeri saranno in campo alle 11 alla Continassa per la classica rifinitura, aperta per i primi 15 minuti ai media. Alle 15, invece, ci sarà la conferenza stampa di Spalletti e di un giocatore bianconero. Sarà una giornata importante per avvicinarsi alla sfida di Europa League e valutare le condizioni della squadra. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti con alcune assenze che continuano a condizionare le sue scelte. L’allenamento servirà anche per capire se ci saranno novità dall’infermeria. Intanto, Spalletti ragiona sulle possibili soluzioni da utilizzare contro i ciprioti.

Juventus, pochi recuperi dall’infermeria: Alajbegovic verso il forfait

L’allenamento di oggi sarà utile per capire se ci potrà essere qualche recupero in vista della gara contro l’Omonia Nicosia, anche se la sensazione è che non ce ne saranno. La Juventus, infatti, continua a fare i conti con diversi problemi fisici e difficilmente potrà recuperare nuovi giocatori per l’impegno europeo. Alajbegovic, nella giornata di ieri, ha lavorato a parte e la sensazione è che lo staff medico preferisca non correre rischi, preservandolo per la gara di domenica contro il Como. Una scelta legata soprattutto alla necessità di gestire le energie e non aggravare le sue condizioni.Non arrivano segnali particolarmente incoraggianti nemmeno per quanto riguarda Kalulu e Nico Gonzalez. Entrambi, martedì, hanno svolto una seduta personalizzata e il loro recupero per l’Europa League appare complicato. L’argentino è fermo ormai da più di un mese e, salvo clamorose sorprese, non sarà a disposizione di Spalletti contro l’Omonia Nicosia. La situazione di Kalulu non sembra essere molto diversa: anche per il difensore francese, infatti, il rientro dovrebbe avvenire soltanto nei primi giorni di dicembre. Il tecnico dovrà quindi continuare a gestire una rosa condizionata dagli infortuni, cercando di trovare le soluzioni migliori per affrontare i prossimi impegni. La rifinitura della Continassa darà comunque indicazioni più precise sulle condizioni dei singoli, ma al momento non sembrano esserci particolari motivi per essere ottimisti sul fronte dei recuperi.

Ekhator vuole una chance: Spalletti valuta il turnover contro l’Omonia

La gara contro l’Omonia Nicosia potrebbe rappresentare un’occasione per Luciano Spalletti per effettuare un po’ di turnover e concedere un turno di riposo ad alcuni titolari. Tra le possibili novità potrebbe esserci anche Jeff Ekhator, che avrebbe la possibilità di giocare per un buon numero di minuti e mettersi finalmente in mostra. L’ex Genoa, infatti, finora non ha ancora avuto un’occasione per partire dal primo minuto, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato il suo percorso. Adesso, però, l’attaccante italiano vorrebbe ritagliarsi uno spazio maggiore e dimostrare di poter essere una risorsa importante per la squadra. Per Spalletti, la partita internazionale potrebbe rappresentare il momento giusto per valutarlo più attentamente. Il tecnico avrebbe così la possibilità di capire se il numero 18 possa essere quel centravanti fisico che la Juventus sta cercando e di cui potrebbe avere bisogno nel corso della stagione. La società, del resto, ha investito molto sul giocatore e sarebbe felice di vederlo maggiormente coinvolto nelle rotazioni della prima squadra. Ekhator ha bisogno di continuità e di occasioni per crescere, ma adesso la decisione spetta all’allenatore. Tutto è nelle mani di Spalletti, che dovrà decidere se concedergli spazio contro l’Omonia Nicosia. C’è però un aspetto da considerare: da quando è arrivato a Torino, il tecnico di Certaldo non è sembrato particolarmente propenso a puntare sui giovani. La sfida europea potrebbe quindi rappresentare un primo banco di prova anche per capire quale sarà lo spazio riservato a Ekhator nel progetto bianconero.