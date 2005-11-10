"Il Mondiale U17? L'Italia è una buonissima squadra. Franceschini e Viscidi stanno facendo un lavoro incredibile. Ci sono tanti giovani che stanno emergendo, basta vedere l'21 di Baldini come gioca e come cresce. E poi c'è Mancini che è pronto a prendere questi ragazzi". Parla così Luigi Di Biagio, attuale allenatore dell'U23 dell'Arabia Saudita, ai microfoni di Sky Sport. "Il passo che manca è dopo l'U21 - ci sono passato anch'io - con tanti ragazzi si perdevano. La soluzione non la sappiamo, non la conosce nessuno, bisogna solo insistere e Mancini lo sta facendo. Lui è stato sempre un ottimista storico, il suo passato lo dimostra".

La Roma ha impressionato a Parigi contro il PSG. "Non mi ha sorpreso, vedendo la Roma in campionato e quello che sta facendo soprattutto l'allenatore che ha portato una mentalità incredibile. Non è tanto il pareggio, ma come l'ha raggiunto, per come ha raggiunto certi risultati, ma potremmo anche dire la sconfitta col Real Madrid, dove per 80' abbiamo visto tutti quello che è successo".

Chi vince lo Scudetto? "Devo essere sincero, la Lazio alla fine non pensa ce la farà. L'Inter ha qualcosa in più rispetto alla Roma e la speranza è che i giallorossi possano dare fastidio fino alla fine. Quello che sta facendo Gattuso merita soltanto i complimenti. Metterei comunque Inter, Roma e Lazio sul podio".