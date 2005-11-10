Domani Sassuolo-Napoli, i convocati di Allegri: confermata l'assenza di De Bruyne
Tommaso Bonan
Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Sono 19 i calciatori a disposizione del tecnico livornese, che dovrà fare i conti ancora una volta con numerose assenze. Confermato il forfait di Kevin De Bruyne, alle prese con un affaticamento muscolare.
Sassuolo-Napoli, l'elenco completo dei convocati di Allegri
Regolarmente a disposizione David Neres, già rientrato tra i convocati in occasione della trasferta di Manchester. Presenti tutti gli altri attaccanti a disposizione del tecnico azzurro: Hojlund, Lucca, Giovane, Politano e Lang. Nell'elenco figurano anche Favasuli e il giovane Pugliese. Di seguito la lista completa dei 19 convocati:
Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese
Difensori: Beukema, Favasuli, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
Centrocampisti: Anguissa, Gilmour, McTominay,
Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca. David Neres, Politano
Napoli, le ultime di formazione
Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, con qualche novità nell'undici iniziale del Napoli rispetto a quanto visto in Champions League. Con Meret ai box, tra i pali confermato Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Spinazzola e Olivera sulle corsie esterne, con Rrahmani e Rafa Marin al centro. Ancora ut Di Lorenzo e Badiashile. In mediana spazio alla coppia formata da Gilmour e Anguissa, con McTominay avanzato sulla trequarti e affiancato da Politano e Lang. Sarà Hojlund a guidare l'attacco azzurro, galvanizzato dal gol contro il Manchester City.