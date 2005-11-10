Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Sono 19 i calciatori a disposizione del tecnico livornese, che dovrà fare i conti ancora una volta con numerose assenze. Confermato il forfait di Kevin De Bruyne, alle prese con un affaticamento muscolare.

Sassuolo-Napoli, l'elenco completo dei convocati di Allegri

Regolarmente a disposizione David Neres, già rientrato tra i convocati in occasione della trasferta di Manchester. Presenti tutti gli altri attaccanti a disposizione del tecnico azzurro: Hojlund, Lucca, Giovane, Politano e Lang. Nell'elenco figurano anche Favasuli e il giovane Pugliese. Di seguito la lista completa dei 19 convocati:

Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese

Difensori: Beukema, Favasuli, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola

Centrocampisti: Anguissa, Gilmour, McTominay,

Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca. David Neres, Politano

Napoli, le ultime di formazione

Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, con qualche novità nell'undici iniziale del Napoli rispetto a quanto visto in Champions League. Con Meret ai box, tra i pali confermato Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Spinazzola e Olivera sulle corsie esterne, con Rrahmani e Rafa Marin al centro. Ancora ut Di Lorenzo e Badiashile. In mediana spazio alla coppia formata da Gilmour e Anguissa, con McTominay avanzato sulla trequarti e affiancato da Politano e Lang. Sarà Hojlund a guidare l'attacco azzurro, galvanizzato dal gol contro il Manchester City.