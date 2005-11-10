Nei giorni scorsi, dopo la nomina di Lorenzo Tonelli come sostituto di Matteo Andreoletti sulla panchina dell’Empoli (grazie a una deroga di 30 giorni), si era discusso su come la sua squadra potesse scendere in campo. L’ex difensore con la squadra Under 17 ha infatti sempre giocato con il 4-3-1-2, mentre la prima squadra finora aveva sempre utilizzato il 3-5-2: moduli molto diversi fra loro.

La scelta di Tonelli contro l’Hellas Verona

Tonelli per il suo esordio contro l’Hellas Verona di questo pomeriggio ha deciso di cambiare il volto tattico della squadra e non ‘tradire’ le sue idee. Il tecnico ha infatti scelto una difesa a quattro con Curto e Bembnista in mezzo davanti a Seghetti con Zedadka e Corrado che occuperanno le corsie laterali. Qualche dubbio da centrocampo in su, gli uomini schierati infatti indicherebbero una mediana a due con Yepes e Bandinelli e Saporiti spostato sulla trequarti e affiancato sulle corsie esterne da Ceesay e Distefano con Shpendi com unica punta. Ma potrebbe anche trattarsi di un 4-3-1-2 con il numero 10 a fare la mezzala, il gambiano sulla trequarti in posizione centrale e Distefano al fianco dell’albanese.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Hellas Verona

Empoli (4-2-3-1): Seghetti; Zedadka, Curto, Bembnista, Corrado; Bandinelli, Yepes; Ceesay, Saporiti, Distefano; Shpendi. Allenator Tonelli

Hellas Verona (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese; Iannoni, Lella; Livramento, Harroui, Sarr; Mosquera. Allenatore Baroni