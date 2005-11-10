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Como, domani la Juventus: a breve Fabregas in conferenza per presentare il matchLive TMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 14:45Serie A
autore Yvonne Alessandro
28.11.2026 14:45Serie A
Tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei lariani prima del big match contro la Juventus in conferenza stampa dal centro sportivo
14.45 - Giornata di vigilia in casa Como, domani al Sinigaglia si presenta la Juventus per la 13^ giornata di Serie A. Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, interverrà a breve in conferenza stampa. Orario di inizio previsto per le 15. Diretta testuale a cura di TMW.
Fonte: dall'inviata al centro sportivo
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