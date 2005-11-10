"La Lazio vola? Innanzitutto è bello rivedere Rino sorridere e scherzare. Sta facendo un grande lavoro, c’è grande entusiasmo. Sono molto contento per lui, come ragazzo, leggenda del calcio e allenatore se l’è meritato". Parla così Andriy Shevchenko, intervenuto a Sky Sport in occasione delle finals del World Legends Padel Tour di Dubai.

La Roma col PSG? "C'è tanto entusiasmo e intensità in quella squadra, c'è un modello che funziona. Era tempo che non vedevo una partita come quella".

Il Milan di Amorim? "Le ultime partite il Milan le ha giocato con grande coraggio, anche se in Europa League sono andati sotto di due gol. Si vede che c'è entusiasmo, Amorim sta facendo un bel lavoro, i risultati arrivano. Il Milan è in un buon momento adesso. Cardinale? Il Milan mi invita sempre, devo solo trovare il tempo. Vedo Cardinale sempre più presente al fianco della squadra, anche al centro sportivo. Un bel segno per i tifosi e per la società. Goncalo Ramos? Lui ha una sua strada, la cosa migliore quando giochi in una squadra come il Milan è avere pazienza, essere serio e positivo, credere nel progetto e prepararsi bene per le partite. Ha le qualità per giocare al Milan".