Si va al riposo sullo 0-0 tra Frosinone e Parma, al termine di una prima frazione combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti. Parte meglio la squadra di Alvini, che prova a imporre il proprio ritmo attraverso il pressing alto e le accelerazioni di Ghedjemis. Dopo un tentativo dalla distanza di Calò, sono Oyono e Kvernadze a cercare la porta, trovando però sulla propria strada un attento Daffara. Il Parma fatica inizialmente a uscire dalla propria metà campo, ma con il passare dei minuti riesce a guadagnare campo e a rendersi pericoloso soprattutto con le ripartenze.

Bobcek sfiora il primo gol, Monterisi decisivo sulla linea

La grande occasione per il Frosinone arriva al 30': Ghedjemis mette al centro un pallone invitante per Tomas Bobcek, che prova la conclusione acrobatica senza trovare la porta per pochi centimetri. Poco prima era stato Oyono a impegnare Daffara, mentre al 38' Monterisi ha mandato alto di testa da ottima posizione sugli sviluppi di un corner di Calò. Il Parma risponde al 24' con Elphege, la cui conclusione ravvicinata viene respinta sulla linea proprio dal capitano giallazzurro.

Che errore di Touré!

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo prima dell'intervallo. Al 39' Touré spreca una clamorosa opportunità, involandosi verso Palmisani ma calciando malissimo una volta arrivato in area. Il Frosinone torna a spingere con i cross di Kvernadze e gli inserimenti offensivi, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Da segnalare anche le ammonizioni di Monterisi, Nicolussi Caviglia e Delprato. Sugli spalti dello Stirpe è presente anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, interessato a osservare da vicino alcuni giovani italiani.