Il tecnico del Padova Antonio Calabro alla viglia della sfida contro il Modena di domani ha parlato in conferenza stampa spiegando cosa chiede ai suoi in vista di questo difficile incontro: “La squadra deve fare ciò che abbiamo provato in allenamento, nonostante le tante defezioni possiamo andare a Modena a fare risultato e sono carico, fiducioso e sereno per quanto visto anche oggi. Manca Fusi per squalifica, abbiamo un paio di situazioni da valutare fino all’ultimo, si sono delle problematiche che vanno viste bene fino a prima della partita. - spiga il mister come riporta Trivenetogoal.it - Secondo me è difficile recuperare giocatori fuori anche per il derby con il Vicenza. In avanti c’è la possibilità di vedere sia Bortolussi sia Moro, anche con Seghetti”.

Modena in crescita costante

Calabro poi parla dell’avversario di turno: “Il Modena è una società che cerca di fare ogni anno qualcosa di importante, si migliora ogni stagione e il suo è un processo di crescita datato. Quest’anno stanno trovando risultati importanti e hanno elementi che gli stanno dando una grossa mano, però anche loro delle difficoltà dove noi domani dobbiamo cercare di tirarle fuori”.

Calo fisico contro la Sampdoria

L’allenatore biancoscudato torna poi sulla sconfitta contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale: “Tolti i primi 10-15 minuti siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra forte come la Sampdoria, mi sono piaciuti i cambi di gioco e il tasso tecnico mostrato, sappiamo che portare la palla nella metà campo avversaria ci può dare vari vantaggi e lo si può fare in vari modi. Mi dispiace per il risultato, non meritavamo il loro secondo gol. Calo? La spiegazione è solo fisiologica e fisica”.