Adrien Rabiot si sta meritando il rinnovo contrattuale. Il feeling con Ruben Amorim è totale e il club lavora per blindarlo fino al 2030, probabilmente con una firma che potrebbe arrivare prima di Natale, diventando sempre più centrale nel progetto milanista: cinque gol, come Frattesi, ma anche sei assist.

Primo tenore

Il centrocampista francese sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Milan, confermandosi una delle pedine più importanti nello scacchiere di Ruben Amorim. Le sue prestazioni, accompagnate da numeri di assoluto rilievo, hanno convinto la società a muoversi con decisione per blindarlo e costruire intorno a lui una parte importante del futuro rossonero. Il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2028, ma il Milan non vuole correre rischi e ha avviato i contatti per prolungare l'accordo.

La trattativa con la madre-agente Véronique è in fase avanzata e l'obiettivo della dirigenza è quello di arrivare a un'intesa fino al 2030, con la possibilità di inserire un'ulteriore opzione per una stagione. Sul tavolo c'è anche un adeguamento economico: l'ingaggio, attualmente di circa 3,5 milioni di euro più bonus, potrebbe salire a 5 milioni più premi legati al rendimento. A 31 anni, Rabiot sta dimostrando di poter essere ancora un centrocampista dominante. E con Amorim sembra aver trovato l'ambiente ideale per esprimere tutto il proprio potenziale.