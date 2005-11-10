Marco Carnesecchi è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica. Questo è stato il comunicato dell’Atalanta per quanto riguarda l’infortunio del portiere nerazzurro durante il riscaldamento contro l’Inter, che poi ha portato a una lesione del menisco. Una brutta batosta per la Dea, visto che si tratta di uno dei fuoriclasse della squadra, un portiere in grado di portare punti pesantissimi: un giocatore di cui l’Atalanta potrebbe fare a meno per minimo un mese (forse addirittura qualcosa in più). Da Marco a Marco…Sportiello difenderà la porta atalantina per quello che è a tutti gli effetti un ritorno da protagonista dopo tre anni.

Il secondo Sportiello all’Atalanta

Oggi come nel 2013/2014, quando Marco Sportiello sostituì Andrea Consigli durante un’Atalanta-Catania a causa di un infortunio e riuscì a imporsi: poi da lì la titolarità, grandissimi interventi in porta, l’aver praticamente salvato la squadra (quasi) da solo nel 14/15 e nel 15/16, poi l’addio polemico nel primo anno di Gasperini e infine il ritorno nel 2019/2020. La seconda serie bergamasca di Sportiello è stata tutta all’insegna dell’esperienza e del concetto di farsi trovare sempre pronto. Dal 2019 fino al 2023 totalizza ben 41 presenze, nelle quali è stato enormemente all’altezza della situazione nel momento in cui i portieri titolari riscontravano diverse problematiche: dal calo di Gollini nel girone di ritorno del 2020/2021 fino ad arrivare alle incertezze di Juan Musso. Per molti critici nerazzurri Marco Sportiello è stato una sorta di secondo portiere di lusso per le qualità espresse in campo: un giocatore che, se a Bergamo fa il vice, dall’altra parte sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra.

Da Marco a…Marco

Quando Sportiello ritorna per la terza volta a Bergamo, davanti a lui c’è, ovviamente, Carnesecchi, che è chiaro a tutti sia destinato a un ruolo abbastanza importante. Con Palladino gioca contro Bayern Monaco e Fiorentina subendo 5 gol, però i tempi sono cambiati. Certo, Sportiello non è più un ragazzino visto che ha 34 anni, ma l’esperienza e il talento tra i pali sicuramente non gli mancano: contro l’Inter avrà subito 4 gol, ma ha salvato la squadra con due parate di fila nel primo tempo oltre a farsi trovare pronto, e le responsabilità sulle reti riguardano più la retroguardia che lui. Nella storia dell’Atalanta c’è stato Davide Pinato che, da gregario a quasi fine carriera, ha compiuto un grande record d’imbattibilità nel 1997, però quello che conterà sarà dare tutto: seppur tra il dire e il fare ci siano di mezzo non solo i suoi interventi, ma anche la sicurezza di una retroguardia che deve ancora trovare la pietra filosofale.