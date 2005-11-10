L'Inter supera lo Stoccarda per 2-0 e prosegue il suo cammino europeo con una prestazione che soddisfa Cristian Chivu. Nel post-partita, intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro ha elogiato l'atteggiamento della squadra, capace di interpretare una gara complessa sotto il profilo tecnico e caratteriale, portando a casa tre punti senza concedere reti agli avversari.

Una prova completa contro un avversario difficile

Chivu ha sottolineato come l'Inter abbia saputo affrontare il match con il giusto equilibrio, adattandosi anche alle caratteristiche della sfida: "C'è bisogno di equilibrio, di portare in campo tutto. Abbiamo fatto abbastanza bene in entrambe le fasi, e mi prendo quanto di buono è stato fatto. Abbiamo accettato che sarebbe stata una partita sporca, sapendo che loro l'avrebbero condotta così. C'era bisogno di una partita di qualità e personalità: lo abbiamo fatto per larghi tratti della gara, riuscendo a vincere senza subire gol".

Classifica e ambizioni: l'Inter guarda avanti

L'allenatore nerazzurro ha poi rivolto lo sguardo al percorso della squadra nella competizione, ribadendo la consapevolezza degli obiettivi e la necessità di mantenere sempre alto il livello delle prestazioni: "Siamo consapevoli della classifica. Abbiamo 9 punti, conosciamo le nostre ambizioni e sappiamo di dover portare sempre in campo la nostra miglior versione. Ciò dal punto di vista tecnico, tattico e mentale".