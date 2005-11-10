Un anno fa all'Etihad, Sam Beukema sfiorò il gol. Due giorni fa, altrettanto. Non è solo l'aria di Manchester a far bene all'olandese di casa Napoli ma nella gara Champions dello scorso martedì c'è un dato, e con lui tanti dati, che strizza l'occhio a Massimiliano Allegri e indica chiaramente l'abito ideale per il difensore orange. Che in questo ritorno tattico alle origini ha subito vestito uno smoking perfetto, trasformandosi in uno dei migliori in campo in una gara dove il cliente di turno da tener d'occhio era un certo Erling Braut Haaland. E mica solo lui.

Centrale vincente

Al Bologna, Beukema si era affermato come centrale difensivo di una linea a quattro ma non solo. Aveva ampia libertà di aggressione e di anticipo. E' sbarcato al Napoli dove si è sì imposto ma ha saputo trasformarsi in uno straordinario braccetto destro della difesa a tre, soprattutto nell'era di Antonio Conte. E non c'entra tanto il modulo, perché anche a tre Beukema ha dimostrato di funzionare. In un pacchetto arretrato a tre, con più libertà d'aggredire e offendere, costruire e dettare insieme a Rrahmani la linea in copertura, aveva giocato con qualità ma quella dimensione 'a quattro', bolognese, gli mancava. E la gara contro il Manchester City lo ha dimostrato. La linea a quattro è il suo abito.

I dati non mentono

I dati della partita di Sam sono inequivocabili. Primo per contrasti, primo per palle spazzate di testa, primo nella partita per azioni difensive, primo per spazzate. Ben dodici intercetti e dodici recuperi nella propria metà campo, una squadra 'asserragliata' dal City gli ha permesso anche di recuperare la sfera ben sette volte nella propria area. Un messaggio al Napoli confezionato da Allegri e altrettanto colorato dalla prestazione di Beukema. Il ritorno alle origini ha messo in mostra una straordinaria versione del centrale olandese.