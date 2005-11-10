Baldini dà la formazione dell'Under 21: "Voglio vedere la stessa intensità della gara con la Francia"

“Stiamo bene e sono tutti a disposizione”. Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, presenta così l’amichevole di domani con il Belgio, l’ultima del 2026 per gli azzurrini: “Mi auguro che anche domani riescano a giocare con l’intensità avuta in Francia. Sono convinto che solo la testa possa fermarli: se giocano tranquilli, avranno la forza di fare una partita di grande livello”.

Baldini ha sostanzialmente anticipato l’undici di partenza. Rispetto alla Francia ci sono cinque cambi: Daffara tra i pali al posto di Palmisani, Lulli largo a destra invece di Mane, Faticanti regista per Amatucci, e Inacio e Cherubini dal primo minuto a supporto di Camarda, confermato al centro dell’attacco.

Baldini ha poi spiegato queste scelte: “Abbiamo una certa identità di squadra, ho preferito cambiare ma non troppo. Dico sempre ai ragazzi di mantenere costanza nel tempo nell’espressione del gioco. Sono stati fantastici fin qui, anche nella sconfitta in Polonia: mi aspetto che mantengano questa continuità, che siano una squadra propositiva, che voglia sempre vincere e non abbia paura di nessuno. Sono sicuro che questi giocatori, che reputo speciali, abbiano assorbito questo atteggiamento: essere qui per me è solo una gratificazione. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato”.