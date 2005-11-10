Italia U21, splende Dagasso del Venezia. L'agente: "Ha la testa da top player"

Matteo Dagasso si prende la scena in Francia: il centrocampista del Venezia è partito titolare nel 2-1 con cui l’Italia Under 21 ha battuto ieri a Laval i pari età transalpini e ha servito l’assist per il vantaggio di Francesco Camarda, dopo lo stop causato da alcuni fastidi al ginocchio. Di quella serata, del percorso in azzurro e della stagione in laguna TuttoMercatoWeb.com ha parlato con il suo procuratore, Carlo Di Renzo.

Dagasso è partito titolare nel 2-1 contro la Francia U21 e ha servito a Camarda l’assist del vantaggio: che prestazione ha visto e che valore ha vincere in casa dei pari età francesi?

“La prestazione di Matteo è stata superlativa considerando che non giocava 70' da tanto tempo. Prestazione che assume un valore ancora maggiore perché è arrivata contro una squadra di altissimo livello come la Francia. In casa loro e trascinati dal loro pubblico".

Matteo ha raccontato che per lui Silvio Baldini è come un padre: che clima ha trovato nel gruppo azzurro e quanto ha inciso il ct sulla sua crescita?

“Il mister è stato fondamentale nella sua crescita in campo, ma soprattutto negli atteggiamenti e nel modo di rapportarsi con il gruppo. Si sono capiti subito al volo e spesso non c’è bisogno neanche che si parlino: basta uno sguardo e si capiscono al volo. Personalmente auguro ad ogni ragazzo di trovare nel suo percorso una persona dello spessore umano di Silvio Baldini”.

Nell’ottobre 2025, dopo il primo gol con l’U21 contro l’Armenia, ha detto a TMW: “Dalla C all’Italia è cambiato il mondo ma non cambia il giocatore”. Un anno dopo quanto è cresciuto Matteo?

“L’uomo Dagasso non è cambiato: ha sempre la stessa umiltà e la stessa fame. Il giocatore, naturalmente, allenandosi in Serie A sta continuando a crescere. Si allena sempre al massimo e vive le sue giornate in funzione della partita della domenica. Sgomitando per trovare lo spazio che merita”.

L’obiettivo dichiarato è l’Europeo U21 del 2027: quanto è difficile difendere il posto in un centrocampo con tanti talenti, da Lipani ad Amatucci?

“Lipani e Amatucci sono due ottimi calciatori ma hanno sicuramente caratteristiche diverse da Matteo. A prescindere da questo lui non ha mai avuto timore della concorrenza nonostante abbia grande rispetto e stima per i suoi compagni. Il suo obiettivo è quello di farsi trovare pronto poi sarà il mister a decidere”.

La promozione in Serie A è arrivata nei primi mesi in laguna: che ruolo ha avuto Giovanni Stroppa nell’inserimento di Matteo?

“Nonostante sia arrivato a gennaio in una squadra che andava fortissimo e dove era difficile inserirsi, mister Stroppa così come il direttore Antonelli hanno sempre apprezzato le sue qualità e lo hanno supportato sempre”.

Il debutto in Serie A contro il Lecce: come l’ha vissuto Matteo e che cosa vi siete detti dopo?

“L’esordio in Serie A non si dimentica mai. Lui, però, è sempre rimasto ben saldo con i piedi a terra. Sa benissimo che in questo mondo basta un attimo a passare dalle stelle alle stalle. Matteo ha la qualità di non lavorare in funzione della gloria, ma solo per curare tutti i particolari che possono portarlo ad affermarsi nel calcio che conta”.

Il ginocchio, purtroppo, lo ha tenuto fuori dai giochi: come sta oggi e quanto ha pesato non poter essere al meglio nelle partite che ha disputato?

“Purtroppo ha avuto dei piccoli fastidi che lo hanno tenuto fuori più di un mese. Adesso, però, sta già bene da un po’ e la partita contro la Francia lo ha dimostrato alla grande”.

Con Davide Nicola in panchina dal 14 ottobre, che cosa è cambiato per Matteo e per il Venezia?

“È cambiato sicuramente l’approccio alla partita, ma per Matteo non credo ci siano problemi perché lui con il lavoro arriva sempre dappertutto. Sono sicuro che si toglierà grandi soddisfazioni”.

Il Venezia è neopromosso e lotta per la salvezza: quali sono le vere possibilità della squadra e quanto crede in questo obiettivo?

“A mio parere il Venezia ha un’ottima squadra che forse ha pagato lo scotto del noviziato in Serie A. Col brutto ko contro il Lecce è entrata in un trend negativo dal quale sembra che adesso stia riuscendo a uscire. Sia la società sia tutto il gruppo credono nella salvezza. Ci sarà da lottare ma non molleranno”.

Tempo fa lo hai paragonato a Barella: in un centrocampo a cinque come quello di Nicola, dove può trovare spazio Matteo?

“Matteo il suo spazio lo troverà ma non solo nel Venezia. Anche se dovesse andare in altri club. Ha una testa da top player e tecnicamente è un giocatore che ha entrambe le fasi di gioco e dà equilibrio a tutto il reparto”.