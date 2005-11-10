Qual. Coppa d'Africa, Coco espulso e Annese k.o.. Segna Mendy, vincono Camerun e Ghana
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Michele Pavese
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Oggi alle 19:18Serie A
autore Michele Pavese
16.11.2026 19:18Serie A
Tanti giocatori della Serie A impegnati nelle sfide di oggi. Non è andata bene per tutti.
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Sono terminate tutte le partite valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa in programma oggi. Facili vittorie in trasferta per Camerun, Guinea e Senegal (segna il cagliaritano Mendy), vincono di misura anche Ghana e Benin. La Guinea Equatoriale di Annese perde 4-2 in Zimbabwe (espulso Coco)
Ecco tutti i risultati:
Namibia - Camerun 0-3
Sudan - Senegal 2-4
Zimbabwe - Guinea Equatoriale 4-2
Somalia - Ghana 0-1
Rep. Centrafricana - Benin 0-1
Eritrea - Guinea 1-3
Gli "italiani" in campo
Namibia - Camerun
Ebosse (Udinese), 67' in campo
Sudan - Senegal
Sarr (Juventus), 77' in campo e ammonito
Mendy (Cagliari), entrato al 77' e a segno al 91'
Zimbabwe - Guinea Equatoriale
Coco (Torino), titolare ed espulso all'89'
Somalia - Ghana
Sulemana (Sassuolo), 90' e ammonito
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