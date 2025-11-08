Bologna, i convocati per la gara contro il Milan: Italiano perde Ravaglia per una distorsione
TUTTO mercato WEB
Vincenzo Italiano perde Federico Ravaglia alla vigilia della sfida di campionato tra il suo Bologna e il Milan, in programma domani alle 18:00 al Dall'Ara e gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Lo ha fatto sapere il club felsineo attraverso una nota in cui sono stati diramati anche i convocati. Assente anche i lungo degenti Freuler e Immobile. Questa la lista completa:
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile