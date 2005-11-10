Sirene dalla Grecia per Nikola Moro. Il centrocampista croato del Bologna è finito nel mirino di tre delle principali società della Super League ellenica: Olympiacos, AEK Atene e Panathinaikos. Secondo quanto riportato dal portale greco Sportdog, i tre club stanno monitorando con attenzione la situazione del classe 1998, che potrebbe diventare uno dei nomi da seguire in vista della prossima sessione di calciomercato.

Bologna, Moro verso l'addio? Il contratto scade nel 2027

Arrivato in rossoblù nell'estate del 2023, dopo l'esperienza alla Dinamo Mosca, ha collezionato 136 presenze in Serie A, con 5 gol e 9 assist, arrivando anche a indossare la fascia di capitano. Nella passata stagione aveva disputato complessivamente 44 partite, ma il suo ruolo all'interno della squadra è cambiato con l'avvicendamento in panchina dello scorso settembre fra Domenico Toscano e Raffaele Palladino.

C'è poi una questione contrattuale da considerare. L'accordo di Moro con il club emiliano scade il 30 giugno 2027 e, al momento, non ci sarebbero prospettive concrete di rinnovo. Da gennaio il giocatore potrebbe quindi accordarsi con un'altra società per trasferirsi a parametro zero in estate.

Panathinaikos, la pista Kovačić e il legame con Moro

Tra le società maggiormente interessate c'è il Panathinaikos, che starebbe valutando anche un'altra operazione di grande spessore sul mercato croato. Il club ateniese avrebbe infatti messo nel mirino Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City, che con Moro condivide la stessa agenzia di procuratori.