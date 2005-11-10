C'è il 6-0 della Corea del Sud, il 4-1 dell'Uruguay, il 4-0 del Monzambico, il 5-3 del Tagikistan, il 5-0 della Spagna, il 6-0 del Marocco, il 4-2 del Cile e ovviamente il 6-0 dell'Italia, si può dire che questo inizio di Mondiale Under 17 sorride agli attaccanti. Nelle varie goleade viste fin qui spicca certamente quella degli Azzurrini contro la Giamaica, ma chi ha visto la partita sa che il passivo per i caraibici sarebbe potuto essere molto molto più pesante. Ed è consapevole che la sfida di questo pomeriggio contro la Costa d'Avorio, che ha avuto ragione con fatica dell'Uzbekistan all'esordio, mette in palio di certo il primo posto del girone.

È il Mondiale dei gol, Croci e Perillo chiamati a confermarsi

Come detto, la rassegna iridata in Qatar fino ad ora ha messo in risalto le qualità degli attaccanti, Croci e Perillo davanti tutti, nella prima giornata di gare. Sarà fondamentale dunque che i due si confermino implacabili anche di fronte alla difesa africana, che oggi le proverà tutte per arginare la potenza offensiva della squadra di Franceschini.

Chiudere la pratica qualificazione e perfezionare gli automatismi

Quella dei classe 2009 è un'annata molto affiatata e la squadra azzurra è sostanzialmente quella che pochi mesi fa ha alzato l'Europeo: per questo Diallo e compagni hanno mostrato grande affiatamento sin da subito, ma le ultime due sfide del girone, visto che il passaggio del turno appare scontato, saranno molto utili per perfezionare ogni automatismo in vista delle gare più probanti della fase finale.