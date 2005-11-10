Bologna, tutti i nazionali sono a disposizione. Lavoro differenziato per Odgaard
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Daniel Uccellieri
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08.10.2026 12:22Serie A
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Proseguono gli allenamenti del Bologna in preparazione alla trasferta di Lecce. Rahim Alhassane, Lewis Ferguson, Ukko Happonen, Marco Libra, Samuel Mbangula e Martin Vitik, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, sono tornati al lavoro con i compagni: il gruppo ha svolto attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella.
Lavoro differenziato sul campo per Jens Odgaard.
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