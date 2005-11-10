Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: De Rossi passa a 4? Vanoli con Beto davanti

Il campionato di Serie A riparte dal "Ferraris" di Marassi. Il Genoa ospita la Fiorentina nell'anticipo delle ore 15 della sesta giornata. I rossoblù vogliono finalmente sbloccarsi conquistando la prima vittoria nel torneo dopo un solo punto raccolto nelle cinque uscite ufficiali. Dall'altra parte c'è la Viola che vuole rilanciarsi dopo il cambio di tecnico. Con Paolo Vanoli in panchina sono infatti arrivati quattro punti in due sfide disputate: il successo di Venezia e il pareggio contro il Napoli inframezzati dalla vittoria in Coppa Italia contro il Pisa.

De Rossi a quattro dietro?

Daniele De Rossi dovrebbe cambiare il suo Genoa e schierarsi con una difesa a quattro davanti a Bijlow con Ehizibue a destra, Vasquez a sinistra e la coppia centrale formata da Otoa e Ostigard. A centrocampo con Frendrup c’è Traoré mentre gli esterni sono Ellertsson ed El Shaarawy. In attacco Osmajic con Messias alle spalle.

Out Pellegrino

Paolo Vanoli lascia in panchina Pellegrino e affida il reparto offensivo a Beto che sarà supportato alle spalle da Mastantuono, Oulai e Gnomo. In cabina di regia con Fagioli ci sarà Ndour con Fagioli mentre in difesa davanti a De Gea spazio ad una linea a quattro con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas.

Le formazioni ufficiali

Genoa (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias; Osmajic.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Oulai, Gnonto; Beto.