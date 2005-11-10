L'idolo dei fantallenatori sfida il portiere saracinesca: tre giocatori da seguire in Lecce-Bologna

Uscire dalla crisi e trovare la prima vittoria: è questo il diktat in casa Bologna, chiamato a invertire la rotta sul campo di un Lecce che, negli scontri diretti, si è finora dimostrato sempre cinico e difficile da affrontare. Al Via del Mare, ecco tre giocatori da tenere d’occhio.

Falcone una certezza contro il peggior attacco

Se c'è un certezza in casa Lecce, quella si chiama Wladimiro Falcone. Finora è nono per percentuale di parate (73%), settimo per gol evitati (1.4) e primo per salvataggi ogni 90 minuti (5.4). Fargli gol già di per sé è complicato, se dall'altra parte c'è poi la squadra che finora ha il peggior attacco di tutto il campionato…

Il ritorno dell'Orso

E venendo alla carenza di gol del Bologna: quale miglior modo per sbloccarsi se non con il ritorno di Riccardo Orsolini, capocannoniere della squadra in tre degli ultimi 4 campionati e capace di andare in doppia cifra dal 2021/22? Il capitano dei felsinei ha smaltito la lesione ai flessori della coscia sinistra rimediata a fine agosto ed è pronto a tornare titolare.

Piccoli e il più classico dei gol dell'ex

Finora il suo 'duello' a distanza con Dovbyk lo vede stravincere per quanto riguarda il minutaggio ma non nei numeri: un gol per uno segnato dall'italiano e dall'ucraino. Domenica Palladino è pronto a dare a Roberto Piccoli nuovamente una chance dal 1' in quello stadio che è stata casa nel 2023/24, sta all'ex Fiorentina rispondere presente.