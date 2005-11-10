Italia, Cambiaghi: "Dopo il pareggio un'altra partita, il segreto è stato non mollare"

L'esterno offensivo dell'Italia Nicolò Cambiaghi ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.

Notte magica.

"Serata bellissima, non potevo sperare di meglio. Grande partita, siamo riusciti a resettare e a vincerla. Deve essere da spunto, dobbiamo continuare così".

La chiave qual è stata?

"Quando si va sotto, il segreto è rimanere in partita. Dal pareggio ne è iniziata una nuova, il segreto è stato non mollare".

Sulla tua corsia c'era un certo Olise.

"Lo stadio ci ha dato tanta forza, bella atmosfera".

Avete riconquistato risultati e tifosi?

"Sono i primi passi. Stasera abbiamo conquistato qualcosina nel nostro pubblico, ci dà grande forza".

Rivincita col Belgio?

"Avversario importante, arriveremo pronti".