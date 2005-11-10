Protagonista della terza edizione del Premio Città di Tolentino, l’amministratore delegato e vicepresidente del Bologna, Claudio Fenucci, ha ricevuto il premio nell’omonima località marchigiana e ha ripercorso la sua carriera nel mondo del calcio. Ecco le sue parole dal palco della serata, iniziando dai ricordi di quando ricopriva il ruolo di amministratore del Lecce: “Non avrei mai pensato di arrivare a Lecce, oggi è conosciutissimo ma all’epoca non era così. Però per vari motivi entrai nel mondo della finanza ed iniziai in Salento lavorando in una banca importante. Poi è arrivato il calcio, per amore, entrai nel Lecce e continuai anche il lavoro in banca. In seguito dovetti smettere e dedicarmi solo al pallone, anche perché cullavo da bambino il sogno di fare il calciatore e quindi l’idea di poter fare strada in questo mondo ha prevalso”.

Com’è nata la sua passione per il calcio?

“Ho sempre avuto molta passione, ma l’idolo a cui sono più legato è Facchetti. Avevo proprio amore per il gioco, mia madre mi dice sempre che quando avevo cinque anni sapevo tutte le formazioni di Serie A a memoria. Erano gli anni Sessanta, giocavo per strada col pallone, cosa che oggi non avviene più, e a sette anni sono entrato per la prima volta allo stadio. Da quel momento non credo di aver vissuto nemmeno una domenica fuori da questo mondo”.

Si dice che fece anche un provino per la Lazio da bambino. È vero?

“Eppure quel provino per me andò bene, ricordo un gol all’incrocio di destro nella partitella, ma mi resi conto che la differenza tra il mio livello e quello di quelli bravi era talmente alto che studiare e dedicarsi al lavoro sarebbe stato meglio”.

E com’era il calcio quando iniziò il suo percorso?

“Io sono entrato nel calcio negli anni della sentenza Bosman, che stravolse il calcio per il potere che diede ai giocatori, e con Telepiù che iniziava a trasmettere tante partite, che contribuì a cambiare il prodotto. Anche il ruolo dell’amministratore delegato all’epoca non era così diffuso, poi il calcio è diventato un prodotto industriale e si è evoluto, quindi, anche in settore aziendale”.

A Lecce ha avuto modo di lavorare con Corvino.

“Ci siamo ritrovati perché Pantaleo ha fatto un grande lavoro col Casarano, una realtà vicina a noi, e nel ‘96 decidemmo di prenderlo come responsabile del settore giovanile, dopo un anno è diventato il nostro direttore sportivo. Era contento di venire a Lecce”.



Tutto partì per il grande rapporto che aveva con Giovanni Semeraro.

“Un gentiluomo del sud, innamorato del calcio e soprattutto del Lecce. Mi ha sempre trattato come uno di famiglia, il nostro rapporto è andato ben oltre quello di lavoro. Mi ha sempre coinvolto nelle scelte determinanti del club, e siamo riusciti a ottenere grandi risultati per la piazza”.

Quanto fu difficile lasciare Lecce per il rapporto che aveva con Semeraro?

“Non avevo alcuna intenzione di spostarmi, però un giorno il presidente mi disse che era stanco dell’attività e voleva lasciarla a me. Io allora iniziai anche a guardarmi intorno e capitò che la Roma stesse passando in mano a una proprietà americana, mi arrivò una chiamata e dissi rapidamente di sì. Perché l’avventura a Lecce era finita, per vari motivi”.

Ed ecco quindi l’avventura a Roma.

“Mi piaceva l’idea di entrare in una proprietà americana. La preoccupazione derivava dal fatto che Roma è una città totalizzante, ti stimola a far bene ma è una piazza enorme. L'entusiasmo che c’era al cambio di proprietà era travolgente, poi col lavoro di Sabatini riuscimmo addirittura a costruire una squadra che tornò in Champions League”.

Quando è arrivato c’era una proprietà straniera e Walter Sabatini, e basta.

“Il primo giorno arrivai la mattina a Trigoria e non trovai nessuno negli uffici, alle 9:30 arrivò un magazziniere a dirmi “Dottore buongiorno, mattiniero eh”. Questo per rendere l’idea del caos che c’era. Però facemmo un gran lavoro, soprattutto sul mercato grazie a Walter che era veramente tanto capace. Riuscimmo a rispettare il budget previsto e ad entrare in Europa, perché oggi il fattore di maggior competitività per i club è proprio questo”.



Il momento migliore e quello peggiore dell’esperienza alla Roma?

“Il momento più brutto fu senza dubbio la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Un derby pieno di nervosismo, i nostri giocatori sentirono troppo la partita. Come soddisfazione maggiore invece il ritorno in Champions”.

Sensazione che ebbe anche a Bologna, più avanti.

“Beh a Bologna l’ho sentita molto più mia: a Roma c’erano tanti dirigenti, a Bologna sono partito dalla Serie B e abbiamo raggiunto traguardi incredibili”.

E perché finì il suo lavoro a Roma?

“Perché pur avendo un buon rapporto con Pallotta, su alcuni argomenti non eravamo più d’accordo. E quando un amministratore delegato non va d’accordo con l’azionista di maggioranza, non si può andare avanti. Non avevamo la stessa visione ma onestamente i fatti mi hanno dato ragione”.

È vero che ebbe contatti con Milan e Inter?

“C’erano, ma più nell’idea di qualcuno che di tutti. Diciamo che c’è stata qualche piacevole conversazione con uno dei due club. Quale? Preferisco non dirlo”.



Invece l’avventura a Bologna come arrivò?

“Quell’opportunità nasce perché Tacopina volle comprare il Bologna con un gruppo di investitori. A me interessava spostarmi, mi chiese se gli davo una mano e io ero disponibile. L’investitore che mi colpì l’ho trovato per una serie di congetture, era Joey Saputo. Siamo partiti in Serie B, con qualche partita rocambolesca riuscimmo a centrare i playoff e devo dire che lo spareggio col Pescara per salire in Serie A è stato uno degli incontri che ho sofferto di più. Saputo, che proveniva dalla MLS, mi disse che dalla mia reazione di sofferenza a quella partita ha compreso cosa si prova a fare calcio in Italia”.

La sua esperienza a Bologna è stata, ed è tuttora, magica.

“Quello che abbiamo creato va al di là del club. L’abbiamo trasformato in una famiglia sportiva, trasferendo ai calciatori obiettivi comuni e con rispetto dei ruoli. Praticamente abbiamo fatto diventare la città un tutt'uno con la società, costruendo giorno dopo giorno. Per questo oggi la vedo la mia casa e faccio fatica a vedermi altrove”.



Però la vostra crescita ha impiegato anni.

“Il calcio non procede per miglioramenti poco alla volta, ma per cicli. Noi tornammo in Serie A vincendo i playoff quando avevamo 4-5 giocatori e basta di proprietà, gli altri erano in prestito. Da lì dovevamo allestire una rosa pronta per la categoria, e poi un grande fattore di crescita è stato Sinisa Mihajlovic. Da lui in poi abbiamo alzato il livello e siamo diventati competitivi, entrando in Champions e vincendo la Coppa Italia. Ma l’ambizione c’è sempre stata, soprattutto conoscendo la potenza del nostro proprietario”.

A proposito di Mihajlovic, fu un capitolo tanto doloroso.

“Fu terribile. Sinisa era una persona fantastica, una persona vera. Era facile volergli bene, sembrava scorbutico ma invece era una persona simpatica e alla mano. Creammo con lui un collante meraviglioso tra città e squadra, ma non posso negare che quel percorso sia stato molto doloroso. Anche perché dopo la prima malattia era convinto di tornare ed essere ancora più forte, aveva promesso ai giocatori di rientrare per la partita col Verona. Si presentò a Verona distrutto, dopo i test medici, ma fu bellissimo perché aveva fatto questa promessa ai calciatori e fece di tutto per mantenerla. Purtroppo però la malattia è tornata ed è stato bruttissimo. Dopo la partita con lo Spezia stava troppo male e così siamo ripartiti con Thiago Motta”.

E proprio con Motta è partito il vostro grande ciclo.

“Giocavamo un calcio molto europeo, propositivo e con linee di gioco evidenti. Thiago fu un fattore importante per la nostra crescita. Si è riacceso un fuoco di passione che a Bologna mancava da tempo. Arrivare a un momento come la parata per il ritorno in Champions è stato incredibile, oggi abbiamo il dovere di mantenere questa fiammella accesa non solo coi risultati, ma anche attraverso il gioco”.

Vi è dispiaciuto non proseguire il cammino con Thiago Motta?

“Ero abbastanza sicuro che Thiago non sarebbe rimasto, anche per i segnali che mi arrivavano dai procuratori. Ci abbiamo provato fino all’ultimo ma lui aveva scelto di andare alla Juventus, però abbiamo trovato un altro grande allenatore come Italiano che ci ha condotto alla Coppa Italia”.

Come nacque la scelta di Italiano? C’era un ballottaggio?

“Palladino lo conoscevo e lo cercai ma era già in parola con la Fiorentina, Italiano ci piaceva e aveva già fatto le coppe a Firenze. Questa predisposizione, con ben tre finali e due europee, ci ha convinto a puntare su di lui. È stata una scelta naturale. La Coppa Italia? Fu una serata magica, ha riunito intere generazioni attorno al sogno di vincere qualcosa. I nonni di allora avevano visto lo scudetto, mentre i genitori avevano visto parecchie retrocessioni: è stata una grandissima gioia, forse la più grande della mia carriera nel calcio”.

Come mai il nostro calcio è in questo stato di decadenza?

“Il calcio italiano non è più attrattivo, negli anni Duemila eravamo il Paese più performante, oggi fatturiamo meno della metà della Premier League. Abbiamo difficoltà a sviluppare il talento, oggi gli stranieri giocano il 66% dei minuti delle partite, mentre in Spagna, per esempio, è solo il 40%. E poi in Spagna hanno le seconde squadre, che sono un anello di congiunzione tra il calcio giovanile e quello dei grandi. È uno dei temi che a noi manca, come quello del “calcio destrutturato”, ossia quello in strada, che non esiste più. Ci sono tante tematiche, dovremmo star qui tantissimo per parlarne”.



I ricordi migliori della sua carriera sportiva?

“Non saprei, ma posso dire che non ho rimpianti. La Coppa Italia è senza dubbio la più grande soddisfazione, ma ogni vittoria è stata celebrata. Ad esempio a Lecce ogni successo era una festa salentina, ma anche col Bologna abbiamo rotto qualche tabù: ecco, al di là della Coppa Italia, i playoff di Serie B sono ricordi molto nitidi”.