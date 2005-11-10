Un pareggio che vale molto più di un semplice punto. Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, promuove la prestazione dei suoi ragazzi dopo il 2-2 contro il Belgio a Livorno. Fra le parole del ct a fine partita, raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Baldini ha sottolineato l'atteggiamento mostrato dalla squadra: "Questi risultati sono come vittorie per lo spirito che abbiamo dimostrato. Non abbiamo avuto paura di perdere. Avremmo potuto dire di stare tranquilli e ragionare, invece ci abbiamo provato, mettendoci il cuore per capire fin dove potevamo arrivare. Ci sono anche delle cicatrici, qualcuno voleva trasformare ogni episodio in una rissa: bisogna soltanto giocare a calcio".

Il commissario tecnico guarda poi al rapporto tra Under 21 e Nazionale maggiore, sottolineando come la crescita dei giovani debba essere un obiettivo comune: "Lavoriamo per questo, per la Nazionale maggiore. Dispiace per la sconfitta degli Azzurri, ma ieri tutti i miei ragazzi hanno fatto il tifo per loro. Il calcio è anche questo: bisogna accettare le sconfitte, perché nel percorso ci sono difficoltà. Per crescere non bisogna cercare scuse, ma essere bravi".

Un gruppo unito, con lo sguardo alla Nazionale maggiore

"Abbiamo un gruppo solido, con elementi prestati anche alla Nazionale maggiore. Adesso aspettiamo marzo, quando avremo altre due amichevoli per ritrovarci, giocare insieme e permettere ai ragazzi di cercare un feeling sempre maggiore. Siamo una famiglia: chiunque entra si mette a disposizione e riesce a offrire ottime prestazioni. Il nostro motto è 'morire ma non mollare'".