La prestazione di Kevin De Bruyne contro l'Italia riaccende il dibattito sul suo utilizzo nel Napoli. Nel corso del podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha criticato duramente le scelte tattiche di Massimiliano Allegri, contestando soprattutto la decisione di arretrare il belga davanti alla difesa. L'ex difensore ha sottolineato come il centrocampista riesca a esprimere le proprie qualità soprattutto tra le linee, posizione nella quale ha fatto la differenza anche contro gli azzurri.

Adani contro la gestione di De Bruyne: “Davanti alla difesa come lo sbarco sulla Luna”

“Ma perché si è voluto raccontare, come quando Steve Jobs ha inventato l'iPhone, che mettere davanti alla difesa De Bruyne era lo sbarco sulla Luna, cioè l'invenzione del secolo? A me non è dispiaciuto tra le linee, in quello che fa da vent'anni! Si è voluto far passare come una genialata”.

Adani ha poi esaltato la prestazione del belga: “Ma voi avete visto che fottuta partita ha fatto Kevin De Bruyne tra la linea di centrocampo e di difesa dell'Italia? Con che qualità, pulizia, anticipazione? Un'arte calcistica tra le linee che imbarazza”. E sulle critiche ricevute dal giocatore ha aggiunto: “Chi ha detto che De Bruyne è un problema per il Napoli dovrebbe imbarazzarsi, dovrebbe provare imbarazzo per il calcio, per De Bruyne innanzitutto, ma soprattutto per la sua storia”.

Adani elogia Conte: “Aveva cambiato il modo di attaccare e difendere”

L'ex difensore ha infine ricordato il lavoro tattico di Antonio Conte: “Ho quattro giocatori, mi devo inventare delle rotazioni per farli giocare tutti e quattro. Ovviamente Lobotka, Anguissa, McTominay e Kevin De Bruyne. Allora attacchiamo in un modo e difendiamo in un altro”. Adani ha spiegato come Conte avesse costruito un sistema per valorizzare contemporaneamente i quattro centrocampisti: “De Bruyne costruisce e quando pressa sta in avanti, la rincorsa a chiudere la linea in mezzo al campo la fa McTominay, perché ha più gambe, è più giovane. Cambio il modo di attaccare e difendere per far giocare tutti e quattro”.