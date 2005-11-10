Nelson Dida, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione della IV edizione del Trofeo Italo Galbiati. "Ho visto la partita dell'Italia contro la Francia, quella col Belgio invece no perché ero con Ronaldinho. Ma penso che l'Italia possa crescere tanto con questi giovani che stanno arrivando. Tutti noi vogliamo che l'Italia torni a giocare un grande calcio e a fare il Mondiale. Credo che la direzione presa sia una la direzione giusta".

Come hai visto Ronaldinho?

"Bene, bene. Era contentissimo dopo la partita, ho parlato con lui e vedere gli amici e la gente a lui così vicino".

E' venuta voglia anche a te di tornare?

"No, io sono un altro ruolo, per un portiere sarebbe difficilissimo. Ronaldinho può stare anche fermo, io dovrei fare qualcosa".