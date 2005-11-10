In occasione della terza edizione del premio organizzato a Tolentino, che quest'anno vedrà protagonista l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, il noto procuratore Silvio Pagliari ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Che impressione le ha fatto la Nazionale di Mancini, al di là della sconfitta contro il Belgio?

“Molto bene, perché Mancini è un grande selezionatore e un grande conoscitore di calcio. Prende giocatori forti, giovani, e ha il coraggio di buttarli dentro. Bisogna dargliene atto, sta facendo un grandissimo lavoro a prescindere dal risultato contro il Belgio. Ha ridato smalto a una situazione che era veramente difficile”.

Quale potrebbe essere il grande colpo del mercato di gennaio?

“Se dovesse arrivare uno come Endrick sarei contento, perché il calcio italiano ha bisogno di giocatori forti. Se invece devono arrivare stranieri che non fanno la differenza, allora dobbiamo cambiare registro. Vedo tante partite nelle quali tra i ventidue in campo non c'è neanche un italiano. Mettiamo regole in Serie C e Serie D, quando dovremmo intervenire anche in Serie A. A gennaio, comunque, prevedo pochi movimenti: per fare davvero la differenza servono tanti soldi e in Italia non ci sono molte squadre che possono permetterselo”.