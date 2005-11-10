Lo scorso 7 giugno la Nazionale Under 17 di Daniele Franceschini si laureava campione d'Europa. A Tallinn, dinanzi a oltre settemila spettatori, gli azzurrini battevano il Belgio ai rigori e vincevano il torneo dopo aver trascinato la partita agli undici metri grazie a un rigore trasformato al 91esimo da Fugazzola, classe 2009 della Primavera dell'Atalanta presente anche nella spedizione in Qatar per provare a vincere la rassegna Mondiale. Ma chi c'è nella squadra che oggi comincia il sup percorso? E con quali ambizioni?

La squadra oggi a disposizione del CT è grossomodo lo stesso che s'è laureata campione d'Europa e in Qatar proverà a spingersi fino in fondo grazie a un gruppo che porta con sé ottime prospettive. Ricordate quel Riccardo Cassano convocato da Mancini all'ultimo giro? Ecco, il regista del Como Primavera è anche il regista di un'Italia che può contare su un ottimo portiere come Christian Lupo che è stato decisivo per la conquista del titolo europeo.

La coppia di centrali arriva dal Parma: Djibril Diallo e Ludovico Varali, quella di terzini dalla Juventus con Jacopo Del Fabro e Davide Rigo con Bonifazi, Albini e Donato pronti a dire la loro. A centrocampo oltre a Cassano ecco il classe 2010 Francesco Olivieri e il suo compagno di squadra all'Atalanta Francesco Gasparello. Arriva dal Club Brugge il figlio d'arte Gianluca Okon, mentre dalla Roma ecco Gioele Giammattei.

E in attacco? Il giocatore più talentuoso è Federico Croci, classe 2010 della Fiorentina. Oltre a Fugazzola, si aspettano gol anche da Perillo e giocate decisive dall'estroso Corigliano. A completare il quadro Jacopo Landi e Tommaso Casagrande.

Le parole del CT Franceschini

Il commissario tecnico dell'Italia Under 17 ha così commentato il cammino degli azzurrini: “Ci siamo guadagnati questo Mondiale con grande merito e vogliamo viverlo fino in fondo. Nella passata stagione i ragazzi sono stati straordinari, conquistando il secondo titolo europeo di categoria della storia azzurra, e adesso hanno l’opportunità di inseguire un sogno: esprimere al meglio il proprio potenziale e spingersi il più lontano possibile".

I convocati

Portieri) 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Galliera (Inter);

Difensori) 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);

Centrocampisti) 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);

Attaccanti) 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).

Il programma e come funziona

Gruppo E: ITALIA, Giamaica, Costa d'Avorio, Uzbekistan

Venerdì 20 ore 16: Italia-Giamaica

Lunedì 23 ore 15.30: Italia-Costa d’Avorio

Giovedì 26 ore 15: Uzbekistan-Italia

Il Mondiale è composto da dodici gironi. A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze

Sedicesimi di finale (lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre)

Ottavi di finale (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre)

Quarti di finale (lunedì 7 dicembre)

Semifinali (giovedì 10 dicembre)

Finali (domenica 13 dicembre)