Yunus Musah, centrocampista del Milan, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset. Di seguito tutte le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro.

L'intervista a Musah

Se si sente il jolly del Milan: "Quest'anno un po' meno, perché ho giocato per tante partite nella stessa posizione senza cambiare tanti ruoli. Posso essere il jolly, ma finora ho giocato a centrocampo e sono potuto migliorare".

Sulla fiducia di Amorim: "Ha visto le mie partite del passato e già dall'inizio sapeva cosa chiedermi e cosa aspettarsi da me. È stato così fin da subito".

Sul ruolo di terzino sinistro svolto a Genova: "Questa domanda andrebbe fatta al mister. Bartesaghi ed Estupinan sono giocatori molto forti, ma Amorim quel giorno voleva un destro a sinistra".

Sul ruolo in cui si sente più forte: "A centrocampo, con la libertà di muovermi ovunque, così posso abbassarmi o prendere la palla e portarla in avanti".

Sullo scudetto: "È possibile, noi ci alleniamo e lottiamo ogni giorno per questo. Abbiamo tutti il sogno e l'ambizione di vincere lo scudetto. Lotteremo fino alla fine".

Sulle sue origini: "Ho scelto di giocare per gli USA, cosa che mi ha aiutato a sentirmi americano. Fino a quel momento di americano avevo solo il passaporto. Da quando ho deciso di giocare per gli States, sono andato là tante volte e mi sono sentito progressivamente parte della loro cultura".

Sui suoi quattro passaporti: "Ho vissuto in tanti Paesi, dall'Inghilterra all'Italia. Un'estate di qualche anno fa sono tornato anche a New York per vedere la casa dove vivevo appena nato e visitare mio zio nel Bronx. È stato veramente bello. Il mio gatto peraltro si chiama Bronx, l'ho lasciato coi vicini a Valencia perché purtroppo non potevo portarlo qui a Milano".

Sulla sua infanzia a Castelfranco Veneto: "Ho avuto un'infanzia bellissima, i miei genitori non avevano paura di lasciarmi da solo a giocare al parco. Ricordo che una volta ruppi il vetro di casa e mio padre per punizione non lo cambiò (ride, ndr). I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, ma io non ho mai sentito che mi mancasse qualcosa. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto".

Sull'Academy dell'Arsenal e sul Valencia: "Giocare per l'Arsenal è stato un grande privilegio. Arrivai a Londra dall'Italia a soli 9 anni e, dopo aver giocato in una squadretta, rimasi ai Gunners fino ai 16 anni. Ero pronto a entrare in prima squadra e il Valencia mi presentò un progetto adeguato. Anche crescere in Spagna è stato quindi bellissimo, sia in campo sia fuori".

Sul Milan dell'anno scorso: "Il Milan di Allegri era una squadra molto solida e difficile da battere. L'arrivo di Amorim poi ha portato grande empatia tra squadra e tecnico, lui capisce bene di cosa abbiamo bisogno in determinati momenti. Amorim fa sì che tutti in squadra siano tranquilli".

Sulle arrabbiature di Amorim: "Dopo il Ferencvaros era arrabbiatissimo, come tutti. Quando abbiamo bisogno di questo, lui si arrabbia".