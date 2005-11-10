Alajbegovic out con la Polonia, il ct della Bosnia: "Piccola cosa ma non volevamo rischiare"
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Andrea Piras
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06.10.2026 07:15Serie A
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Dopo il successo contro la Polonia, il commissario tecnico della Bosnia Sergej Barbarez ha parlato all'esterno della Juventus Kerim Alajbegovic, indisponibile per la sfida di ieri sera:
"Purtroppo, ha questi problemi dalla partita contro la Svezia. Aveva la volontà di stare almeno in panchina, ma ho dovuto prendere questa decisione, è una piccola cosa, ma può fare la differenza. Non volevamo correre rischi ed è per questo che oggi (ieri ndr) non è con noi".
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