Alajbegovic out con la Polonia, il ct della Bosnia: "Piccola cosa ma non volevamo rischiare"

Dopo il successo contro la Polonia, il commissario tecnico della Bosnia Sergej Barbarez ha parlato all'esterno della Juventus Kerim Alajbegovic, indisponibile per la sfida di ieri sera:

"Purtroppo, ha questi problemi dalla partita contro la Svezia. Aveva la volontà di stare almeno in panchina, ma ho dovuto prendere questa decisione, è una piccola cosa, ma può fare la differenza. Non volevamo correre rischi ed è per questo che oggi (ieri ndr) non è con noi".