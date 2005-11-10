Alajbegovic fuori con la Bosnia, ma rilancia: "Focus sulle prossime sfide della Juventus"

La Bosnia-Erzegovina ha battuto la Polonia per 1-0 nella gara giocata ieri in Nations League, capitalizzando al massimo la rete siglata da Ivan Basic su calcio di rigore. Una sfida nella quale non ha detto la sua il fantasista della Juventus, Kerim Alajbegovic, che è rimasto a guardare i suoi probabilmente più per scopo precauzionale che per un reale problema serio.

Lo stesso giocatore all'indomani del match ha mandato un messaggio dal proprio profilo Instagram per complimentarsi con i suoi: "Sono davvero orgoglioso della prestazione della mia squadra. Andiamo avanti così!", ha scritto. Poi il rilancio in chiave bianconera: "Ora tutto il focus si sposta sulle partite che stanno per arrivare con la Juventus". Kerim non vede l'ora di portare gol e assist alla squadra di Spalletti.

Le parole del ct Barbarez su Alajbegovic

Dopo il successo contro la Polonia, il commissario tecnico della Bosnia Sergej Barbarez ha parlato all'esterno della Juventus indisponibile per la sfida di ieri sera: "Purtroppo, ha questi problemi dalla partita contro la Svezia. Aveva la volontà di stare almeno in panchina, ma ho dovuto prendere questa decisione, è una piccola cosa, ma può fare la differenza. Non volevamo correre rischi ed è per questo che oggi (ieri ndr) non è con noi". Se dovesse essere confermato che si sia trattato di semplice gestione delle forze per lui, potrebbe rivedersi in campo già per la sfida al Cagliari, nella sesta giornata.